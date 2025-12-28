快訊

下單全被營業員看光？網友爆「當沖被跟單」 業界人士說話了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

不少投資人好奇，證券營業員是否能掌握自己的下單資訊。近日就有網友在Threads發文提問：「很好奇我的營業員會知道我買哪支股票嗎？」引發熱烈討論，也釣出不少有實務經驗的投資人與營業員現身分享。

⭐2025總回顧

對此，有投資人分享親身經歷表示，「可以，我才空3張長榮，對方立刻打電話給我」、「看得到，他還建議我不要賣華邦電，然後我就賣了」；也有人提到更誇張的互動經驗，「營業員還打我私人電話，他說台積電100元了，要買1,000張，我還很大聲去靠X營業員，說台積電爛死了」、「我妹的營業員每天跟我妹的單隔日沖，狠賺」。

此外，也有網友指出，營業員不只知道下單內容，連交割資訊也能掌握，「有次營業員告訴我說後天要交割，我的銀行帳戶錢還不夠，我才驚訝原來他可以看我的股票帳戶和交割銀行帳戶」。

不過，也有留言指出，儘管營業員看得到客戶下單資訊，實務上仍有制度限制，「營業員不能短時間內跟客戶的單，至於時間多久看證券公司，至少都是5分鐘以上；客戶若是電子下單，當時是看不到，如果時間內剛好營業員有買賣相同股票，就需要打報告說明原因」。

另一方面，也有人認為營業員未必會關注每一筆交易，「其實一般營業員主要看的是帳戶規模跟交易異常，小額、正常下單，基本上不會特別被注意」、「如果營業員想知道，可以知道，但通常他沒空注意這麼多，因為有很多事情要注意」、「前營業員路過，我們會看到所有客戶下單狀況，有一些突發狀況才可以通知客戶」。

