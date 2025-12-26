聽新聞
今年平均賺140萬是真的？股民算完一輪：其實是在看你有沒有輸給大盤
「今年股民平均大賺140萬」的數字引發大量討論，有人直覺覺得誇張，也有人認為自己「被平均」。不過有網友回頭拆解算法後指出，這個數字與個人操作無關，真正該對照的，其實是「你有沒有跑輸大盤」。
原PO回顧，所謂「平均140萬」，是以今年台股總市值增加數，除以全體開戶數1,371萬戶計算而來。台股市值從2025年初的73.499兆元，成長至12月24日的90.23兆元，換算下來，大盤年度報酬率約26%。若以此回推，年初只要持有約536萬元的大盤部位，就有機會對應到140萬元的「平均報酬」。
原PO直言，賺不到140萬的情況大致可分兩種：一是本金不足536萬，代表參與市場的資金規模本就有限；二是本金已超過，但整體績效仍低於26%，等同操作與選股輸給大盤，反而該思考是否「躺平買0050」。也有網友簡化總結「其實就是看績效有沒有贏大盤就行了」、「其實就是投資大盤就行了」。
支持這種算法的網友認為，重點不在金額，而是報酬率與資本效率，例如有人留言「140萬這數字不重要，重點就是26%而已」、「比較投資報酬率才有意義」。
但反對聲音也不少，質疑平均值失真與結構問題，包括「市值還包含新上市的股票 這算法真的太搞笑了」、「這很不準，外資賺走大部分。沒扣掉外資啊」、「每個人本金都不同，那個140數字根本沒意義」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
