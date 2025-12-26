今年平均賺140萬是真的？股民算完一輪：其實是在看你有沒有輸給大盤

「今年股民平均大賺140萬」的數字引發大量討論，有人直覺覺得誇張，也有人認為自己「被平均」。不過有網友回頭拆解算法後指出，這個數字與個人操作無關，真正該對照的，其實是「你有沒有跑輸大盤」。 原P

2025-12-26 15:52