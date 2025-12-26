無腦抱台積電（2330）帳上獲利快800萬…網卻反酸：分散風險是在分帳號？

一名網友在PTT股板分享「2025年無腦台積電年報」，回顧自己從2020年底一路加碼台積電（2330），歷經2022年低潮、2024年高峰與2025年震盪後仍選擇抱股至今，帳面一度來到近800萬元獲利，引發網友熱烈討論。

原PO表示，早期曾分散配置高股息與航空股，但最後認賠出場、回頭集中火力在台積電，並形容「後來全部丟到2330與台積電共患難」。他提到最痛苦的時期出現在2022年，帳面一度「最慘-70萬」，2024年最高曾到「+300萬」，2025年4月雖然回吐不少，但仍撐了過來，也補充「但還是要多少分散一些風險，小投資一下美股」。

不少網友對長期抱股成果給予肯定，有人直言「快800萬分5年也是贏過多數人忙進忙出一整年」、「買gg要怎麼輸」、「台積電根本就是送分題，不曉得為什麼還有人沒買」、「2330根本台股聖經」，也有人單純祝賀「恭喜！！」、「賺爛了恭喜」、「好猛」。

但也有大量質疑聲浪集中在「分散風險」說法，有網友直指「不是 你美股也是台積 分散在哪」、「這是什麼奇怪的分散風險XD」、「看到美股的分散風險是TSM 笑出來」、「分散風險 超好笑」、「分散了一根毛 而且還是同一檔」，甚至酸說「投資一定要分散風險，分八個帳戶買台積電」。

此外，「未實現損益」也成為爭論焦點，有人提醒「沒賣還沒獲利啊」、「老蘇：未實現損益」、「未實現=沒賺」，但也有網友反駁「不需要賣掉股票換成現金才是實現損益」、「該擔心的是現金被通膨吃掉」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。