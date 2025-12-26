台股創下歷史新高…現在沒有利空！直雲：就是持續做多

台股創下歷史新高 就是要做多

台股今天表現強勢，今天直接創下新高，週三台股已經大漲，今天繼續大漲，主要就是現在沒有利空，那市場只好繼續做多，我的名言就是「沒有利空就是做多」。

今天不只大型股表現不錯，中小型股表現也很棒，尤其我最愛的PCB和記憶體也續強，可說是百花齊放的一個盤勢，非常地棒。

今天我最愛的金像電續噴，可以說是毫無極限，金項鍊真的越來越粗；我一直發文認為金像電就是PCB最好的股票！定穎投控和台燿今天也有表現，期許他繼續加油。

記憶體週三已經有表現，今天穩住繼續上攻就好，首選還是南亞科華邦電，我們一定要參與記憶體這個百年難得一見大行情。

前陣子大盤不穩，我就是堅持做多，我相信美股和台股現在已經在強力多方勢，我們繼續強力做多即可。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。