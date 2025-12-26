股市、房產都變貴…黃金也開始飆！存股哥：「貨幣」價值已慢慢被市場稀釋

＊原文發文時間為12月23日

黃金在這個月持續上漲，今天12/23回收價已達每錢$16,680，如果以今年來看，一月金價每錢約$10,400，一年漲幅達60%，再回朔到2024年一月，每錢約$7,300，漲幅是驚人的130%

黃金一直以來是避險、防禦、保值型資產，年化報酬率普遍在5%-10%左右，等於是從去年一月開始到現在的漲幅，可以抵掉過去10-15年以上這樣的效益，這對黃金這種非攻擊型資產來說可以說是歷史級別的漲幅。

一般來說黃金應該是跟著股市相反，股市漲黃金跌、股市跌黃金漲這樣的模式，但這兩年卻完全相反，股市、黃金同步大漲，而且黃金這樣的漲勢還不知道會漲到何時，對於這種現象我個人有一個結論，就是「貨幣」的價值已經慢慢被市場稀釋。

我在自己的作品借貸套利懶人包提過一句話，「借貸的本質是看空貨幣」，因為貨幣會隨著時間逐漸貶值，所以才用借貸的方式把未來可能貶值的貨幣提前挪到現在使用，黃金股市同步大漲就可以再次確認，貨幣已經越來越不被信任這件事。

其實不只黃金跟股市，你看到的各種優質資產都變得越來越貴，對比十年前根本是貴得離譜的程度，虛擬貨幣、房產、基金等等也是如此，因為大家覺得持有貨幣只會不斷貶值，所以開始把貨幣兌換成各種優質值資產，現在連防禦性質的黃金也得到大量資金挹注。

我個人還是採取長期持有的心態去持有股票跟黃金，即使中間有波動、表現疲乏，我也不會輕易拋售手上的優質資產，就像黃金這波漲勢，你永遠也不會知道手上的優質資產什麼時候會迎來一波大漲，因為時間會給願意等待的人一個合理的答案。

註記：金價會各銀樓、地區略有不同。文中所列金價為銀樓回收價，此為個人看金價的習慣。

