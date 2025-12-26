快訊

股市、房產都變貴…黃金也開始飆！存股哥：「貨幣」價值已慢慢被市場稀釋

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
不只黃金，優質股票、房產、基金與虛擬資產價格同步墊高，顯示資金正從貨幣轉向各類可保值資產。路透
不只黃金，優質股票、房產、基金與虛擬資產價格同步墊高，顯示資金正從貨幣轉向各類可保值資產。路透

＊原文發文時間為12月23日

黃金在這個月持續上漲，今天12/23回收價已達每錢$16,680，如果以今年來看，一月金價每錢約$10,400，一年漲幅達60%，再回朔到2024年一月，每錢約$7,300，漲幅是驚人的130%

⭐2025總回顧

黃金一直以來是避險、防禦、保值型資產，年化報酬率普遍在5%-10%左右，等於是從去年一月開始到現在的漲幅，可以抵掉過去10-15年以上這樣的效益，這對黃金這種非攻擊型資產來說可以說是歷史級別的漲幅。

一般來說黃金應該是跟著股市相反，股市漲黃金跌、股市跌黃金漲這樣的模式，但這兩年卻完全相反，股市、黃金同步大漲，而且黃金這樣的漲勢還不知道會漲到何時，對於這種現象我個人有一個結論，就是「貨幣」的價值已經慢慢被市場稀釋。

我在自己的作品借貸套利懶人包提過一句話，「借貸的本質是看空貨幣」，因為貨幣會隨著時間逐漸貶值，所以才用借貸的方式把未來可能貶值的貨幣提前挪到現在使用，黃金股市同步大漲就可以再次確認，貨幣已經越來越不被信任這件事。

其實不只黃金跟股市，你看到的各種優質資產都變得越來越貴，對比十年前根本是貴得離譜的程度，虛擬貨幣、房產、基金等等也是如此，因為大家覺得持有貨幣只會不斷貶值，所以開始把貨幣兌換成各種優質值資產，現在連防禦性質的黃金也得到大量資金挹注。

我個人還是採取長期持有的心態去持有股票跟黃金，即使中間有波動、表現疲乏，我也不會輕易拋售手上的優質資產，就像黃金這波漲勢，你永遠也不會知道手上的優質資產什麼時候會迎來一波大漲，因為時間會給願意等待的人一個合理的答案。

註記：金價會各銀樓、地區略有不同。文中所列金價為銀樓回收價，此為個人看金價的習慣。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

年化報酬率 房產 黃金

中信金（2891）為何一路創高？大多數散戶早就被洗到場外…剩ETF在默默掃貨

【文．玩股神探】 市場總有一種幻覺——每當股價創新高，韭菜就開始自我感動：「這次我終於報對了！」但現實往往殘酷，真正能賺到錢的那批人，通常早在你猶豫要不要追高之前，就已經悄悄上車。尤其是金融股這

羅傑斯再喊2026「史詩級崩盤」！網不買單酸「狼來了」：喊久總會中一次

投資人吉姆．羅傑斯再度示警2026恐迎「史詩級崩盤」，消息在PTT股板引發熱議。討論焦點不在「會不會跌」本身，而是對這類末日式預言的可信度與可操作性，多數網友抱持嘲諷與疲乏感，形容是「每年例行公事」「壞掉的鐘一天也會準兩次」，也有人乾脆反向解讀，認為這種利空新聞常是「要噴了」的燃料。

房貸總量回歸內控、新青安不落日！利空出盡、交屋潮加持 潛力營建股出列

台灣房市低迷已久，雖然央行的管制政策仍無鬆綁跡象，但隨著放款集中度改為銀行自主管理，以及新青安2.0的推出，2026年起房市與營建股可望出現一線生機。

台股每創新高就有人喊「會套在山頂」！數據曝可怕的是你永遠在等低點？

每次台股一創新高，就會有韭菜跳出來說： 「現在買會套在山頂啦」 「我要等回檔再進場！」 好，今天不講感覺，直接拿 台股加權指數 從 1991 起算 35 年的資料做回測，用一個很簡單暴力、也很容

力積電（6770）虧0.22到剩0.06…網喊「數字對了」：噴！

力積電（6770）因有價證券於集中交易市場達到注意交易資訊標準，依規定公告最新財務數據，11月自結每股盈餘為-0.06元。消息一出，股板討論瞬間炸鍋，財報數字本身不是焦點，反而是「-0.06」這個數字

