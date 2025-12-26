中信金（2891）為何一路創高？大多數散戶早就被洗到場外…剩ETF在默默掃貨

【文．玩股神探】

近期金融股全面回溫，最吸睛的主角莫過於中信金。這家公司股價節節攀升，也帶動高股息ETF的績效節節高漲...無論是00878、00919還是0056，手中都有一大把中信金。對於喜歡高息穩定股的投資人來說，中信金不只是配息標竿，更是金控體質穩健的代表。

從獲利結構看起，中信金2025年第三季單季稅後淨利高達249.19億元，季增超過五成。貢獻來源依舊由中信銀行領銜，單季賺進142.95億元，占整體獲利55%；台灣人壽也強勢回穩，單季獲利躍升至105.24億元，占比逼近四成。對照上半年壽險獲利僅約三成貢獻，如今明顯回神，受惠於美國啟動降息循環、金融市場回穩，台壽的投資報酬率終於從陰影中走出。

進一步分析中信銀行的體質，可以看出「穩中帶漲」的結構。2025年第三季，中信銀行的利息淨收益年增超過兩成，從去年同期的200億元成長到246億元，占營收比重提升至54%。同時手續費淨收益穩定貢獻三成，兩者合計超過八成的穩定收益來源。雖然央行尚未降息，但企業與個人放款需求強勁，加上房貸利率上調，讓銀行業持續享受升息紅利。

若看放款利差，中信銀行的淨利息收益率由去年前三季的1.38%提升至今年1.53%，最新利差更達1.9%，比產業平均1.34%高出半個百分點。這不只是成長，而是穩定的獲利結構差異。當市場仍在擔心景氣循環，銀行已經在穩穩收租。

壽險端的轉機同樣不容忽視。台灣人壽的資產配置以固定收益為主，國內7.4%、國外59.2%，合計近七成投資於國債。過去兩年美債價格暴跌壓縮壽險獲利，如今美國轉向降息週期，長債反彈為台壽的報表注入活水，也同步拉高中信金的整體EPS貢獻。

從累計數據來看，中信金2025年前十一月稅後淨利達743.5億元，EPS達3.76元，提前超越2024年全年3.64元的紀錄。銀行獲利由去年的494億元升至520億元，壽險也從214億元回升至211億元，雙引擎並進。這樣的組合讓中信金在非AI概念股中，成為少數股價與基本面同步創高的金控。

若從配息角度觀察，中信金更是「韭菜笑不出來」的代表。過去被戲稱為「一元金」，多年維持每股配息1元的形象，如今早已翻身。2024年配息拉升至1.8元，2025年更上看2.3元，殖利率穩定維持在5%以上，成為高股息ETF的必備成分股。若以46元股價推估，任何低於該價位的進場都能享有保底高殖利率，可說是長線資金的避風港。

外資青睞中信金，不只因為高息，更看重其體質穩健與監理紅利。2026年即將上路的IRB法（內部評等法）將使中信銀行的資本適足率提升1至3個百分點，意味著中信金的「可動用資本」更充裕，能更積極發放股利或擴大業務，減少增資壓力。中信銀行作為首批獲准適用IRB法的七家銀行之一，2026年後將迎來更大的成長空間，這是法人提前佈局的重要理由。

總結來說，中信金這波漲勢並非市場激情，而是基本面轉強、配息穩定、監理紅利加持的結果。當散戶還在懷疑這波是否「主力炒高」，事實是，韭菜早被市場教育得不敢上車，剩下的籌碼早已被ETF與長線資金鎖定。股價創高時沒有人歡呼，這反而是中信金最安全的時候。中信金不是AI概念股，但它漲得比多數AI股還穩，因為它靠的不是夢，而是現金流。那些等著「拉回再買」的散戶，只會再次見證一件事——市場永遠獎勵耐心與紀律，而不是幻覺與情緒。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中信金創高不是韭菜的勝利，而是他們早就下車的結果！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。