羅傑斯再喊2026「史詩級崩盤」！網不買單酸「狼來了」：喊久總會中一次

投資人吉姆．羅傑斯再度示警2026恐迎「史詩級崩盤」，消息在PTT股板引發熱議。討論焦點不在「會不會跌」本身，而是對這類末日式預言的可信度與可操作性，多數網友抱持嘲諷與疲乏感，形容是「每年例行公事」「壞掉的鐘一天也會準兩次」，也有人乾脆反向解讀，認為這種利空新聞常是「要噴了」的燃料。

中時新聞網報導指出，羅傑斯認為疫情後全球債務累積已為危機埋下引信，美國與日本都難倖免，尤其日本長期仰賴擴張性財政，若持續以赤字國債支撐減稅補貼，長期利率上升將加重利息負擔，市場對日圓與日債的信任恐成變數。報導並提到他先前曾示警美國債務規模攀升、未來恐加劇風險。

與此同時，美國國債規模在2025年8月已達37兆美元創新高；日本政府債務占GDP比率亦長期偏高，IMF資料顯示日本2025年一般政府總債務約為GDP的229.6%。日本近期也出現對財政與債市的敏感度升高，路透報導提到債券殖利率走高、市場擔憂債務規模，使財務省調整超長天期公債發行規畫的討論升溫。

一名網友在PTT轉貼新聞後提問，2026全球股市是否可能出現「史詩級崩盤」，並強調股市不可能只漲不跌，投資人應理性思考崩盤可能性。不過該文也夾帶大量佛教派別爭議與經文引述，偏離股市主題，成為部分網友吐槽的背景雜訊。

多數網友留言集中在對「長年喊崩」的不信任與戲謔：有人直指「2018喊到現在」「每年都喊，總有一天會中」，也有人酸「壞掉的時鐘」「月經文」，或點名媒體屬性「又是中時唱衰」。不少人把預言當笑話看待，回覆「挖鼻孔，是喔」「好了啦」「到底什麼時候要崩」，甚至有人反向喊單「利空新聞讚」「懂了，明天all in」，把恐慌敘事當作行情續漲的反指標。

另有不同聲音補充操作層面的觀點：有人認為若真是史詩級崩盤，至少該講「月份」或觸發條件，否則難以驗證；也有人主張「崩了更好加碼」「拉回就是買點」，把下跌視為長期投資的加倉機會。整體討論呈現一面倒的懷疑氛圍：市場會震盪不稀奇，但「預言式崩盤」在缺乏明確時間與邏輯下，更多被當成情緒與流量題材。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。