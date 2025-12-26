快訊

政院今將拍板修法 立委、公務員赴陸都須經許可

ChatGPT也要塞廣告？傳OpenAI做「對話式」推廣內容 問美妝推薦可能優先跳出某品牌

男童騎ubike與價值上千萬法拉利擦撞愣住了 棘手維修費還在後頭

羅傑斯再喊2026「史詩級崩盤」！網不買單酸「狼來了」：喊久總會中一次

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

投資人吉姆．羅傑斯再度示警2026恐迎「史詩級崩盤」，消息在PTT股板引發熱議。討論焦點不在「會不會跌」本身，而是對這類末日式預言的可信度與可操作性，多數網友抱持嘲諷與疲乏感，形容是「每年例行公事」「壞掉的鐘一天也會準兩次」，也有人乾脆反向解讀，認為這種利空新聞常是「要噴了」的燃料。

⭐2025總回顧

中時新聞網報導指出，羅傑斯認為疫情後全球債務累積已為危機埋下引信，美國與日本都難倖免，尤其日本長期仰賴擴張性財政，若持續以赤字國債支撐減稅補貼，長期利率上升將加重利息負擔，市場對日圓與日債的信任恐成變數。報導並提到他先前曾示警美國債務規模攀升、未來恐加劇風險。

與此同時，美國國債規模在2025年8月已達37兆美元創新高；日本政府債務占GDP比率亦長期偏高，IMF資料顯示日本2025年一般政府總債務約為GDP的229.6%。日本近期也出現對財政與債市的敏感度升高，路透報導提到債券殖利率走高、市場擔憂債務規模，使財務省調整超長天期公債發行規畫的討論升溫。

一名網友在PTT轉貼新聞後提問，2026全球股市是否可能出現「史詩級崩盤」，並強調股市不可能只漲不跌，投資人應理性思考崩盤可能性。不過該文也夾帶大量佛教派別爭議與經文引述，偏離股市主題，成為部分網友吐槽的背景雜訊。

多數網友留言集中在對「長年喊崩」的不信任與戲謔：有人直指「2018喊到現在」「每年都喊，總有一天會中」，也有人酸「壞掉的時鐘」「月經文」，或點名媒體屬性「又是中時唱衰」。不少人把預言當笑話看待，回覆「挖鼻孔，是喔」「好了啦」「到底什麼時候要崩」，甚至有人反向喊單「利空新聞讚」「懂了，明天all in」，把恐慌敘事當作行情續漲的反指標。

另有不同聲音補充操作層面的觀點：有人認為若真是史詩級崩盤，至少該講「月份」或觸發條件，否則難以驗證；也有人主張「崩了更好加碼」「拉回就是買點」，把下跌視為長期投資的加倉機會。整體討論呈現一面倒的懷疑氛圍：市場會震盪不稀奇，但「預言式崩盤」在缺乏明確時間與邏輯下，更多被當成情緒與流量題材。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債務 PTT

延伸閱讀

AI題材發威 台股挑戰連三年漲20%

麥格理：環球晶走出景氣谷底 評等升至「優於大盤」目標價調降5%

大和首納入觀察！2026年伺服器出貨預期增溫 勤誠目標價上看1200元

72檔超級飆股今年領風騷 PCB、記憶體族群搶鏡

相關新聞

股市、房產都變貴…黃金也開始飆！存股哥：「貨幣」價值已慢慢被市場稀釋

＊原文發文時間為12月23日 黃金在這個月持續上漲，今天12/23回收價已達每錢$16,680，如果以今年來看，一月金價每錢約$10,400，一年漲幅達60%，再回朔到2024年一月，每錢約$7

中信金（2891）為何一路創高？大多數散戶早就被洗到場外…剩ETF在默默掃貨

【文．玩股神探】 市場總有一種幻覺——每當股價創新高，韭菜就開始自我感動：「這次我終於報對了！」但現實往往殘酷，真正能賺到錢的那批人，通常早在你猶豫要不要追高之前，就已經悄悄上車。尤其是金融股這

羅傑斯再喊2026「史詩級崩盤」！網不買單酸「狼來了」：喊久總會中一次

投資人吉姆．羅傑斯再度示警2026恐迎「史詩級崩盤」，消息在PTT股板引發熱議。討論焦點不在「會不會跌」本身，而是對這類末日式預言的可信度與可操作性，多數網友抱持嘲諷與疲乏感，形容是「每年例行公事」「壞掉的鐘一天也會準兩次」，也有人乾脆反向解讀，認為這種利空新聞常是「要噴了」的燃料。

房貸總量回歸內控、新青安不落日！利空出盡、交屋潮加持 潛力營建股出列

台灣房市低迷已久，雖然央行的管制政策仍無鬆綁跡象，但隨著放款集中度改為銀行自主管理，以及新青安2.0的推出，2026年起房市與營建股可望出現一線生機。

台股每創新高就有人喊「會套在山頂」！數據曝可怕的是你永遠在等低點？

每次台股一創新高，就會有韭菜跳出來說： 「現在買會套在山頂啦」 「我要等回檔再進場！」 好，今天不講感覺，直接拿 台股加權指數 從 1991 起算 35 年的資料做回測，用一個很簡單暴力、也很容

力積電（6770）虧0.22到剩0.06…網喊「數字對了」：噴！

力積電（6770）因有價證券於集中交易市場達到注意交易資訊標準，依規定公告最新財務數據，11月自結每股盈餘為-0.06元。消息一出，股板討論瞬間炸鍋，財報數字本身不是焦點，反而是「-0.06」這個數字

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。