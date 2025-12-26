南韓製造業薪資高出台灣26％！網直指「慣老闆太多」：被傳產拖累

南韓經營者總協會報告指南韓製造業薪資水準較台灣高26%，並稱近13年南韓總體薪資漲幅超越台灣16%，引發PTT熱議。網友討論焦點集中在「PPP換算下的薪資差距是否反映真實生活水準」、台灣「人均GDP較高卻薪資落後」的原因，並延伸到產業結構、分配問題與勞權強弱，出現「低薪才有競爭力」與「錢都被股東拿走」的激烈交鋒。

根據媒體報導，韓國經營者總協會23日發布《韓日、台灣薪資現況國際比較與啟示》，以購買力平價（PPP）比較薪資購買力。報告稱截至去年，南韓受薪勞工年薪總額6萬2,305美元，高於台灣5萬3,605美元，差距16.2%；2011至2024年南韓薪資總額增長70.8%，台灣為54.4%。在製造業領域，南韓年平均薪資總額7萬2,623美元，高於台灣5萬7,664美元，差距25.9%。報告並提醒高薪結構若缺乏生產力支撐恐難持續，呼籲提升生產力與調整薪資制度。

一名網友在PTT整理數據後直言，南韓製造業薪資整體高出台灣26%，且近13年薪資成長幅度領先台灣16%，但台灣人均GDP卻優於南韓，質疑「到底是哪裡出了問題」。他將矛頭指向台灣職場結構，認為「慣老闆太多」導致薪資未能反映經濟成果，勞工只能「從股市分點湯來喝」，語氣帶有對現況不滿與無力感。

多數留言呼應「分配」與「產業結構」兩條主線。有人直指「薪水在老闆身上，沒有下放到基層」，批評股東賺、員工窮；也有人認為傳產與低毛利「殭屍企業」拖累平均薪資，點名「除了科技業其他都地獄」。另有網友將問題指向制度與勞權，提到南韓工運與工會較強勢，能爭取最低薪資與勞權；也有人主張台灣社會普遍殺價、壓低服務價格，形成低薪共犯結構，並抱怨工時長、薪資少與房價高形成夾擊。

不過，討論也出現質疑與補充。部分網友提醒各國統計口徑不同，包含是否納入派遣、是否計入加班費、稅前稅後等差異，認為不宜直接對照；也有人指出PPP換算下「台灣年薪171萬」易造成誤解，要求改看中位數或名目匯率口徑。另有立場認為台灣低薪是既有競爭優勢，「薪資比照日韓競爭力就輸」，並反問「要高薪就得承受高物價」。

