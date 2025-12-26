財經大佬觀念過時？他直言「美債成垃圾、黃金被低估」引論戰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
黃金示意圖。(路透)

不少人在投資時都會遵循專家或業界大佬意見，然而一名網友在PTT板發文拋出震撼提問，質疑許多被奉為圭臬的「財經大佬金融觀念」是否早已不合時宜，並直指美債黃金兩大資產的主流論述「幾乎與現實脫節」。貼文迅速引爆討論，網友意見兩極，有人認同舊有投資邏輯失效，也有人反批原PO近因偏誤、混淆概念。

原PO在文中指出，過去被視為全球錨定資產的美國公債，如今在高負債與政治操作下風險大增，甚至形同「垃圾資產」。他提及全球債務規模已達GDP約3倍，並以「欠得越多越有話語權」形容主權債務現況，認為2025年將是「債=垃圾元年」。同時，他也質疑傳統隨年齡提高債券配置的理論，認為已不適用當前環境。

在黃金議題上，原PO點名部分名人長期貶低黃金「沒利息、無生產力」，但他反駁，許多所謂有利息的資產，其實只是政府透過印鈔稀釋購買力後再返還利息，實質仍為負報酬。他強調，黃金在歷史危機中多次出現數倍漲幅，顯示其避險價值被嚴重低估。

貼文引來不少網友共鳴，有人認為舊一代金融觀念確實建立在已結束的貨幣環境之上，指出各國央行近年降低美債比重、提高黃金配置就是例證；也有人認同市場已進入新金融體制，不能再用過去數十年的經驗套用當下，直言「一代版本一代神」。

不過，反對聲音同樣強烈。許多網友質疑原PO將吳淡如等媒體人視為「財經大佬」本身就站不住腳，也有人強調美債本質仍具國家信用與法律保障，屬於避險資產；至於黃金，則被批評為非生產性資產，價格高度仰賴市場信仰，並非穩健核心配置。更有網友直指原PO論述混亂，屬於典型後照鏡與近因偏誤。

