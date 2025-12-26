進口免碳費掀風暴！他嘆台泥敗給成本現實 網熱議：便宜水泥誰不買？

環球水泥（環泥）宣布停止向台灣水泥（台泥）採購熟料與水泥、改以進口取代，引爆供應鏈震盪，也在PTT掀起討論。網友聚焦「碳費」是否造成國產水泥成本劣勢、進口免負擔是否不公平，並延伸質疑台泥以「碳有價」為名是否情勒下游，直言「便宜治百病」、也有人反問「降成本房價會降嗎」。

根據媒體報導，台泥憂心日本、印尼等地水泥未課碳費、以低價傾銷衝擊本土產業，推動公會提出反傾銷案；環泥則認為國際行情透明，反傾銷重點在於是否有補貼，並指稱在公會表態反對後，遭台泥取消經銷價、改以市價供應，導致利潤被壓縮，最終決定自2026年起全面改採進口，雙方60年交情也因價差與政策分歧走向決裂。

一名網友在PTT發文感嘆，關鍵在台灣碳費制度，進口即可避開成本，台泥「輸在碳費」。他直言台泥應趁勢轉型，認為水泥產業長期破壞土地，卻在價格上連日本都拚不過，更不用說越南、印尼；自稱曾為台泥股東之一，對此只能「唉」一聲，語氣帶有失望與無奈。

不少網友呼應原PO，認為企業終究是生存問題，環泥面對巨大價差不可能「做功德」，也有人嘲諷台泥「大爺當慣了」、批評以環保論述包裝成本轉嫁；另有留言指出出口比內銷便宜在台灣並不罕見，碳費最後恐成政府財源與分配工具，甚至直言ESG、淨零口號都比不過低價現實。

但也有不同聲音認為，減碳方向本身正確，問題在制度設計只壓國內、進口卻享零碳成本，等同逼本土製造轉當進口商；另有人質疑「台灣碳費今年才開徵、一噸約300元」是否足以解釋價差，或提醒日本內銷價高可能含運輸等成本。討論最後仍回到住宅市場，有人期待進口水泥能壓低建材成本，也有人認定房價未必因此下修，爭點持續延燒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。