台股每創新高就有人喊「會套在山頂」！數據曝可怕的是你永遠在等低點？

每次台股一創新高，就會有韭菜跳出來說：

好，今天不講感覺，直接拿 台股加權指數 從 1991 起算 35 年的資料做回測，用一個很簡單暴力、也很容易被拿來嘴砲的策略：

「高檔區」進場、全倉幹入！

我們用「跑到當天為止的歷史新高（running ATH）」當基準：

高檔區（Near ATH）：當天收盤在「歷史新高的5%以內」 （白話：貼著新高走，離新高不遠） 非高檔區（Off ATH）：離歷史新高超過5% （白話：不在創新高附近，可能是回檔、盤整、熊市修復期）

接著我們來問一個超實際的問題：

如果你在這兩種狀態下買進，未來「3年」的報酬結果有差嗎？

我用756個交易日當3年，把每次買進後的3年總報酬換算成年化，再去看整體報酬分布，不只看平均值。

結果很刺激：3年以上反而是「高檔區」更好！

這份實證真正支持的不是擇時，是紀律！

高檔區買：沒你想得那麼可怕（3年以上結果還更好）。 回檔區買：有時會舒服，但你不一定等得到、也不一定等得對。 兩者分布高度重疊：靠這規則擇時很難穩定有效。

所以最務實的策略還是老話一句：他奶奶ALL IN就對了！

照計畫持續買進，別把人生浪費在猜高低點。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。