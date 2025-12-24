聽新聞
台股每創新高就有人喊「會套在山頂」！數據曝可怕的是你永遠在等低點？
每次台股一創新高，就會有韭菜跳出來說：
「現在買會套在山頂啦」
「我要等回檔再進場！」
好，今天不講感覺，直接拿 台股加權指數 從 1991 起算 35 年的資料做回測，用一個很簡單暴力、也很容易被拿來嘴砲的策略：
「高檔區」進場、全倉幹入！
我們用「跑到當天為止的歷史新高（running ATH）」當基準：
高檔區（Near ATH）：當天收盤在「歷史新高的5%以內」
（白話：貼著新高走，離新高不遠）
非高檔區（Off ATH）：離歷史新高超過5%
（白話：不在創新高附近，可能是回檔、盤整、熊市修復期）
接著我們來問一個超實際的問題：
如果你在這兩種狀態下買進，未來「3年」的報酬結果有差嗎？
我用756個交易日當3年，把每次買進後的3年總報酬換算成年化，再去看整體報酬分布，不只看平均值。
結果很刺激：3年以上反而是「高檔區」更好！
高檔區進場：未來三年年均報酬率是6.59%較高。
非高檔區進場：未來三年年均報酬率是4.78%較低。
這份實證真正支持的不是擇時，是紀律！
高檔區買：沒你想得那麼可怕（3年以上結果還更好）。
回檔區買：有時會舒服，但你不一定等得到、也不一定等得對。
兩者分布高度重疊：靠這規則擇時很難穩定有效。
所以最務實的策略還是老話一句：他奶奶ALL IN就對了！
照計畫持續買進，別把人生浪費在猜高低點。
◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
