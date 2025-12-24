快訊

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

菲律賓皇家航空停飛台北-長灘島 品保協會：業者安排旅客轉機

聽新聞
0:00 / 0:00

台股每創新高就有人喊「會套在山頂」！數據曝可怕的是你永遠在等低點？

聯合新聞網／ 清流君
高檔區進場（距歷史新高5%內），三年年均報酬6.59%；非高檔區進場，三年年均報酬4.78%。差別不在勇氣，在你有沒有一直站在市場裡。記者胡經周／攝影
高檔區進場（距歷史新高5%內），三年年均報酬6.59%；非高檔區進場，三年年均報酬4.78%。差別不在勇氣，在你有沒有一直站在市場裡。記者胡經周／攝影

每次台股一創新高，就會有韭菜跳出來說：

「現在買會套在山頂啦」

「我要等回檔再進場！」

好，今天不講感覺，直接拿 台股加權指數 從 1991 起算 35 年的資料做回測，用一個很簡單暴力、也很容易被拿來嘴砲的策略：

⭐2025總回顧

「高檔區」進場、全倉幹入！

我們用「跑到當天為止的歷史新高（running ATH）」當基準：

高檔區（Near ATH）：當天收盤在「歷史新高的5%以內」

（白話：貼著新高走，離新高不遠）

非高檔區（Off ATH）：離歷史新高超過5%

（白話：不在創新高附近，可能是回檔、盤整、熊市修復期）

接著我們來問一個超實際的問題：

如果你在這兩種狀態下買進，未來「3年」的報酬結果有差嗎？

我用756個交易日當3年，把每次買進後的3年總報酬換算成年化，再去看整體報酬分布，不只看平均值。

結果很刺激：3年以上反而是「高檔區」更好！

高檔區進場：未來三年年均報酬率是6.59%較高。

非高檔區進場：未來三年年均報酬率是4.78%較低。

這份實證真正支持的不是擇時，是紀律！

高檔區買：沒你想得那麼可怕（3年以上結果還更好）。

回檔區買：有時會舒服，但你不一定等得到、也不一定等得對。

兩者分布高度重疊：靠這規則擇時很難穩定有效。

所以最務實的策略還是老話一句：他奶奶ALL IN就對了！

照計畫持續買進，別把人生浪費在猜高低點。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

報酬率 回檔 台股 回測 人生 指數

延伸閱讀

00990A成主動式ETF最熱標的…不只上漲還爆量！網：長期有辦法贏嗎？

降息後債券ETF反跌？小童曝00679B、00933B、00937B關鍵買點：中長線仍看好

不只0050能抱緊處理…00905、00692、00922等7檔新市值型ETF皆超越大盤表現！

0050正二能長期持有嗎？前經理人點出轉倉成本：一年恐先吃掉報酬

相關新聞

台股每創新高就有人喊「會套在山頂」！數據曝可怕的是你永遠在等低點？

每次台股一創新高，就會有韭菜跳出來說： 「現在買會套在山頂啦」 「我要等回檔再進場！」 好，今天不講感覺，直接拿 台股加權指數 從 1991 起算 35 年的資料做回測，用一個很簡單暴力、也很容

力積電（6770）虧0.22到剩0.06…網喊「數字對了」：噴！

力積電（6770）因有價證券於集中交易市場達到注意交易資訊標準，依規定公告最新財務數據，11月自結每股盈餘為-0.06元。消息一出，股板討論瞬間炸鍋，財報數字本身不是焦點，反而是「-0.06」這個數字

英特爾18A「客戶只有自己」美國爸爸會救？網嘲諷：左手賣右手

美媒報導英特爾先進製程18A已在美國亞利桑那州新廠量產，但尚無主要外部客戶、目前唯一重要客戶仍是英特爾自己，引發PTT網友熱議。討論焦點聚集在「18A到底行不行」與「英特爾能否說服外部大廠下單」，不少網友以「左手賣右手」嘲諷，也有人認為這其實符合英特爾IDM本質，外界不必過度解讀。

買金融股非常的智X？肥羊：中信金50、元大金40、富邦金逼近100元

【股市爆料同學會．金融股肥羊】 ＊原文發文時間為12月13日 今天中信金50元，元大金40元，富邦金也即將突破100元，在如此值得慶祝的時刻，我們必須時常想起當年周冠男教授的批評：「買金融

輝達H200傳拚春節前對中出貨⋯股價先跑？網猜是出貨文來了

路透引述知情人士稱，輝達已告知中國客戶，目標在2026年2月中旬、農曆春節前開始出貨H200AI晶片，但仍須視中國政府是否核准而定，引爆PTT股票板討論。網友焦點放在「政策不確定下消息是真是假」與「利多是否已先反映在股價」，有人期待出貨帶動營收，也有人直接以「出貨文」揶揄，認為市場往往「買預期、賣事實」。

傳台積電熊本二廠「跳過4奈米直攻2奈米」！網反挺：需求會更大

台積電(2330)日本熊本二廠傳出因應AI客戶需求，可能從原規劃的6奈米、7奈米調整為跳過4奈米、直攻2奈米，引發PTT股版熱議。網友討論焦點除「熊本廠虧損」與擴廠合理性外，也集中在先進製程外移是否踩到N-1規定、技術外流疑慮，以及消息來源多為「知情人士」可信度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。