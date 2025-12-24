力積電（6770）虧0.22到剩0.06…網喊「數字對了」：噴！

力積電（6770）因有價證券於集中交易市場達到注意交易資訊標準，依規定公告最新財務數據，11月自結每股盈餘為-0.06元。消息一出，股板討論瞬間炸鍋，財報數字本身不是焦點，反而是「-0.06」這個數字，再度引發大量網友玩梗與情緒性回應。

依公開資訊觀測站公告，力積電於12月23日說明，係因股票交易達注意標準，依法揭露相關財務資訊。

力積電11月合併自結營收為40.92億元，年增10.11%；稅前淨損2.27億元，歸屬母公司淨損2.27億元，每股盈餘為-0.06元。

累計近四季，每股盈餘為-2.08元。公司同時說明，並無證交所規定須召開重大訊息說明會之情事，完整財務資訊已依規定揭露於公開資訊觀測站。

不少網友對於這次公告數字，反而以戲謔角度解讀，認為「數字對了」本身就是利多訊號，「神秘數字!!!!!」、「噴」、「越爛越噴」、「黃董竟然符合飆股密碼0.06！」、「賠錢又神秘數字，爆噴啦」、「懂了！」、「開始懂了」、「密碼正確還是負的 難怪」。也有人從市場操作角度切入，認為虧損幅度收斂本身就是題材，「上季平均每個月虧0.22，十一月剩0.06，還不噴爆」、「股票就是由虧轉盈這一段最飆，不要不信」。

不過，另一派網友則對持續虧損與市場反應提出質疑，直言看不懂炒作邏輯，「不是一堆利多？還能負eps？」、「半導體旺成這樣還能賠？管理層有問題吧？」、「產能滿載 做越多賠越多 沒看過吧」、「好爛」、「廢到笑」、「垃圾中的垃圾」。也有網友提醒，類似數字與劇情早已反覆上演，「10月也-0.06」、「又-0.06 上次好像也是」、「買這家股票勝率是比大樂透高，有大哥在炒」，認為與基本面連結有限。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。