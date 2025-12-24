快訊

泰山摩鐵驚傳雙屍案！時間到未退房 員工查看赫見2人倒房內送醫亡

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

力積電（6770）虧0.22到剩0.06…網喊「數字對了」：噴！

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然昨天全球股市重挫，帶動台股狂跌，但在國安基金進場護盤消息，及美股期指翻紅下，昨天台股盤中大漲逾200點。記者胡經周／攝影 胡經周
雖然昨天全球股市重挫，帶動台股狂跌，但在國安基金進場護盤消息，及美股期指翻紅下，昨天台股盤中大漲逾200點。記者胡經周／攝影 胡經周

力積電（6770）因有價證券於集中交易市場達到注意交易資訊標準，依規定公告最新財務數據，11月自結每股盈餘為-0.06元。消息一出，股板討論瞬間炸鍋，財報數字本身不是焦點，反而是「-0.06」這個數字，再度引發大量網友玩梗與情緒性回應。

⭐2025總回顧

依公開資訊觀測站公告，力積電於12月23日說明，係因股票交易達注意標準，依法揭露相關財務資訊。

力積電11月合併自結營收為40.92億元，年增10.11%；稅前淨損2.27億元，歸屬母公司淨損2.27億元，每股盈餘為-0.06元。

累計近四季，每股盈餘為-2.08元。公司同時說明，並無證交所規定須召開重大訊息說明會之情事，完整財務資訊已依規定揭露於公開資訊觀測站。

不少網友對於這次公告數字，反而以戲謔角度解讀，認為「數字對了」本身就是利多訊號，「神秘數字!!!!!」、「噴」、「越爛越噴」、「黃董竟然符合飆股密碼0.06！」、「賠錢又神秘數字，爆噴啦」、「懂了！」、「開始懂了」、「密碼正確還是負的 難怪」。也有人從市場操作角度切入，認為虧損幅度收斂本身就是題材，「上季平均每個月虧0.22，十一月剩0.06，還不噴爆」、「股票就是由虧轉盈這一段最飆，不要不信」。

不過，另一派網友則對持續虧損與市場反應提出質疑，直言看不懂炒作邏輯，「不是一堆利多？還能負eps？」、「半導體旺成這樣還能賠？管理層有問題吧？」、「產能滿載 做越多賠越多 沒看過吧」、「好爛」、「廢到笑」、「垃圾中的垃圾」。也有網友提醒，類似數字與劇情早已反覆上演，「10月也-0.06」、「又-0.06 上次好像也是」、「買這家股票勝率是比大樂透高，有大哥在炒」，認為與基本面連結有限。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

買金融股非常的智X？肥羊：中信金50、元大金40、富邦金逼近100元

高盛鴻海目標價400...ALL IN或是出貨文？專家：本益比20倍難度其實偏高

台新新光金壓回是買點？陳重銘指「別樂觀追高」：外資倒貨吃00919豆腐

009803當核心配置、小資族定期定額也行！股海老牛：季配讓整體資金運用更彈性

相關新聞

力積電（6770）虧0.22到剩0.06…網喊「數字對了」：噴！

力積電（6770）因有價證券於集中交易市場達到注意交易資訊標準，依規定公告最新財務數據，11月自結每股盈餘為-0.06元。消息一出，股板討論瞬間炸鍋，財報數字本身不是焦點，反而是「-0.06」這個數字

英特爾18A「客戶只有自己」美國爸爸會救？網嘲諷：左手賣右手

美媒報導英特爾先進製程18A已在美國亞利桑那州新廠量產，但尚無主要外部客戶、目前唯一重要客戶仍是英特爾自己，引發PTT網友熱議。討論焦點聚集在「18A到底行不行」與「英特爾能否說服外部大廠下單」，不少網友以「左手賣右手」嘲諷，也有人認為這其實符合英特爾IDM本質，外界不必過度解讀。

買金融股非常的智X？肥羊：中信金50、元大金40、富邦金逼近100元

【股市爆料同學會．金融股肥羊】 ＊原文發文時間為12月13日 今天中信金50元，元大金40元，富邦金也即將突破100元，在如此值得慶祝的時刻，我們必須時常想起當年周冠男教授的批評：「買金融

輝達H200傳拚春節前對中出貨⋯股價先跑？網猜是出貨文來了

路透引述知情人士稱，輝達已告知中國客戶，目標在2026年2月中旬、農曆春節前開始出貨H200AI晶片，但仍須視中國政府是否核准而定，引爆PTT股票板討論。網友焦點放在「政策不確定下消息是真是假」與「利多是否已先反映在股價」，有人期待出貨帶動營收，也有人直接以「出貨文」揶揄，認為市場往往「買預期、賣事實」。

傳台積電熊本二廠「跳過4奈米直攻2奈米」！網反挺：需求會更大

台積電(2330)日本熊本二廠傳出因應AI客戶需求，可能從原規劃的6奈米、7奈米調整為跳過4奈米、直攻2奈米，引發PTT股版熱議。網友討論焦點除「熊本廠虧損」與擴廠合理性外，也集中在先進製程外移是否踩到N-1規定、技術外流疑慮，以及消息來源多為「知情人士」可信度。

「國產EUV2028量產」勸出清台積電 網酸反問：有便宜機台不是更香？

Dcard股票板一名網友以「國產EUV突破成功！台積電2330建議全數出清」為題發文，宣稱中國國產EUV已成功、預計2028量產，並推論屆時先進製程將成為「白菜價」，台積電股價恐「腰斬到500」，呼籲投資人現在就全數出清，以免重演宏達電式崩跌。貼文一出引發大量嘲諷與質疑，討論焦點集中在訊息可信度、先進製程競爭門檻，以及地緣政治與禁售限制是否讓情境難以成立。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。