買金融股非常的智X？肥羊：中信金50、元大金40、富邦金逼近100元

中信金站上50元、元大金來到40元，富邦金股價也持續向百元關卡靠攏，金融股在市場氣氛轉熱下再度成為焦點。本報資料照片
股市爆料同學會金融股肥羊】

＊原文發文時間為12月13日

今天中信金50元，元大金40元，富邦金也即將突破100元，在如此值得慶祝的時刻，我們必須時常想起當年周冠男教授的批評：「買金融股非常的智X」希望周冠男教授可以針對金融股，多發表幾句金玉名言，請各位智X，一起向周冠男教授，說聲謝謝。

⭐2025總回顧

我2016年用1500萬本金炒金融股，今天的股票資產已經超越1.1億，2025年淨賺2400萬，投資報酬率超過30%，我看到了甚麼呢，看到無數財經網紅，努力唱衰金融股，拼命喊金融是最後一棒，股市快要崩了。

我實實在在地告訴各位：「銀行不倒，賺錢遲早」，股價只有更高，沒有最高，對金融股有信心的人，你今天就可以全壓金融股，頂多套牢幾年，靠現金股利回本而已，沒損失的，你也可以等明年大跌，再借錢買股票，反正每年總會出現1-2次大跌。

炒股真正的利潤，來自於各位對肥羊邪教的信心，對金融股的熱愛，對於唱衰者的不理不睬，對於借錢炒股的膽識，只要夠帶種，相信各位的財富，都能遠遠勝過於我。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

