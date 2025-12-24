輝達H200傳拚春節前對中出貨⋯股價先跑？網猜是出貨文來了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
H200是輝達性能第二強的人工智慧（AI）晶片。(路透)

路透引述知情人士稱，輝達已告知中國客戶，目標在2026年2月中旬、農曆春節前開始出貨H200AI晶片，但仍須視中國政府是否核准而定，引爆PTT股票板討論。網友焦點放在「政策不確定下消息是真是假」與「利多是否已先反映在股價」，有人期待出貨帶動營收，也有人直接以「出貨文」揶揄，認為市場往往「買預期、賣事實」。

根據媒體報導，輝達規畫以既有庫存履行初期訂單，首批規模約5,000至10,000個晶片模組，折合約4萬至8萬顆H200晶片，後續擴產下單時程則可能在2026年第二季開放。不過北京尚未批准任何採購案，整體安排高度取決於官方放行。報導並提到，美國政策方向被視為與拜登時期限制對中先進AI晶片出口不同，川普政府則在加徵25%費用前提下，啟動跨部會審查並可能放行；中國方面也傳出研議要求採購需搭配一定比例國產晶片，以兼顧本土產業扶植。

一名網友在PTT轉貼新聞後直呼「終於要出貨了」，雖承認仍有不確定，但認為既然放出風聲「股價應該先跑再說」，並以焦躁語氣催促「老黃」快讓股價動起來。這番情緒化喊話引來不少回應，有人乾脆接梗稱「等等股價也會出貨嗎」，把利多消息與股價高檔風險連結在一起，直指市場可能出現「利多見報、反而倒貨」的典型走勢。

留言區多數網友對消息可信度保持懷疑，頻頻點名「知情人士」寫法過於籠統，質疑若真有重大進展「為什麼不由輝達自己宣布」，並以「傳、傳、傳」連發吐槽。也有人用「出貨文」示警，認為這類題材容易被用來營造氣氛，提醒投資人別等到「確定中國大賣」才追價進場，否則可能落入多空雙巴。

不同意見則聚焦需求與替代方案。有網友指出，中國科技巨頭即便受限仍可透過海外雲端或租用算力取得較新一代Blackwell資源，認為「到處都能租」未必需要搶買H200；也有人認為新產品推進不代表舊晶片就成「電子垃圾」，反而可能在供給吃緊下仍具出貨價值。整體而言，PTT輿論一面期待政策鬆動帶來想像空間，一面擔憂消息面操作與股價先行反應，後續仍將視中美審查與核准進度而定。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

