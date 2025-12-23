AI導致失業潮...但企業卻賺翻？專家指「AI會將差距放大」：有錢人更有錢

當人工智慧開始大規模取代人力，世界正走向一個極度弔詭的狀態：失業率上升、生活壓力加重，GDP數字卻沒有明顯崩壞，企業獲利反而持續創高...當AI真的開始大規模進入企業，會發生什麼事情？這樣來談談這個議題。

最先被看到的，肯定是失業率往上走。這不是因為景氣突然變差，而是企業發現，原本需要人力才能撐起來的工作，其實不再需要那麼多人。

所以你會看到這兩年開始，客服、行政、行銷內容、設計、資料整理、初階程式及分析，相關工作在AI輔助下，效率直接倍數成長，主管也不用跟不服管教的員工吵架內耗，自然不必再養一整個肥貓團隊。

於是我們會看到一個很妙的現象，當企業營運看起來沒什麼問題，但裁員消息一波接一波，伴隨而來的是財報獲利屢創新高。

這種失業率就不是傳統景氣循環，而是結構性的改變，因為被取代的不是訂單生意，而是人力資源本身這件事，甚至未來HR也不需要養這麼多人了，大家就會以為只要撐過今年這一波，工作職缺就會回來，但現實是什麼？

AI只要確定比人便宜又穩定，企業絕對不可能再回頭大量用人，只需要少數主管配合AI就有一樣的營運成果，那麼這些員工薪水就會被大幅加薪，改換更多AI工具，最後整體員工數變少，工作能力突出的員工隨著貢獻良多而持續增加價值。

對公司而言，即便年終或月薪加碼給這些人才，整體來看還是省下更多人事費用。

GDP開始失真，因為AI生產力不靠人撐。照我們以前學的總經邏輯，就業不好，經濟一定不好，GDP自然會爛掉。

不過AI出現之後，這套邏輯開始鬆動，甚至因為AI生產力不需要人加班、不用給薪水、不會請假，只要有電、有算力、有資料，就能全年無休運作，而且只要簡單指令就能完成很多事情。

這代表一件事，企業可以在不增加人力的情況下，甚至減少人力，持續提高產出與效率，因為你也知道老闆很瘋，通常沒在休假，如果無時無刻都用AI輔助，那就不需要再遷就員工擺爛或被動，隨時都能發展。

這樣結果就是，薪資分佈同樣兩極化，好的人才不斷加薪上去，鬼混的繼續領底薪就好，因此GDP表面上撐得住，甚至小幅成長，只不過這個數字，已經無法反映多數人的真實生活，再加上韭菜不投資，也分不到企業紅利，那就差更遠了。

原因其實不難理解，AI幫公司做的第一件事不是衝營收，而是砍成本，少付薪水、少養人、流程自動化，毛利率自然往上拉。

就算營收只是小幅成長，獲利卻可以跳好幾級，如果你有學過一點財報，就肯定會知道，站在企業和股東的角度，毛利率通常無法改變，但持續砍人之後，就能榨出更多ESP，於是市場就給這些公司更高評價，股價創高、分紅增加，甚至庫藏股也不手軟。

和一般人生活壓力加重，好比遇到通膨這件事，有錢人受惠通膨而創造更多財富，反而越花越有錢，至於窮人則是遇到通膨不敢消費，也沒投資獲利，反而是越省越窮。

政府印鈔抵銷通縮，卻把通膨推向資產，理論上，失業增加、消費轉弱，應該帶來通縮的壓力。

但現實世界並不會照著教科書走，尤其是2008年金融海嘯之後，只要經濟一出問題，政府與央行第一時間就是無限放水。

以現在來看，AI造成的失業潮，政治上不可能放任不管，於是鈔票就印得更多，最終結果是，原本該出現的通縮就被壓住，中產階級開始慢慢扛不住物價，當房地產、股市或各種消費都在上漲，AI競爭速度越來越快，當然就讓多數人產生一種怎麼努力都追不上的挫折感。

但也不用擔心這件事，因為窮人自古以來就是不投資，所以窮會世襲的。

至於有錢人則是以前就很辛苦，所以一有資源就是努力投資或卡位房地產，有錢人就會持續繼承下去，好比2025年前十月台灣遺產稅就高達362.6億元，創台灣歷史同期最高，六都就貢獻322.3億、佔比九成，有錢人繼續把資產繼承給後代，隨著物價通膨，資產就會不斷膨脹。

社會結構加速分裂，K型走勢成為常態。當AI取代人力、企業高獲利、貨幣氾濫同時發生，社會自然會走向更極端的分化。

往上的那一端，是握有資本、資產、資料與算力的人與企業，他們能把AI變成放大利潤的工具，形成愈來愈強的正循環。

往下的那一端，當然是被AI壓縮價值的工作與產業，而中產階級如果不投資，絕對會在十年內開始向下沈淪，只能在低薪、不穩定、沒有議價能力的環境中打轉，例如跑外送、工地、清潔工這種不需要任何專業能力的工作。

所以中產階級要嘛自己覺醒衝上去參與資本遊戲，開始投資甚至舉債加碼，要嘛就龜縮等著被擠下去承受結構壓力，這不只是收入差距，而是整個經濟與市場的運作方式，開始只對少數人與少數企業友善，也就是K型走勢，往上發展的很強也很多，往下走的也不少。

AI不是讓世界變壞，而是讓差距放大。AI本身不是問題，它確實讓生產力大幅提升，也讓企業變得更有效率。

真正的關鍵在於，這些效率提升，並沒有平均分配到社會，而是集中在資本與資產端。

當失業增加、GDP失真、企業高獲利與貨幣氾濫同時存在，K型發展就不再是選項，而是必然結果。

對市場來說，未來不會是大家一起好或一起壞，而是選擇站在哪一側的問題；對個人來說，感受落差只會愈來愈大。這是一個需要重新理解經濟、工作與投資邏輯的時代，而不是用過去的經驗等待所謂的全面復甦。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：AI失業潮來了，為什麼企業卻賺翻？教你看懂K型社會如何被AI加速放大！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。