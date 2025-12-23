快訊

降息真的一定是利多？詹璇依拆解三種情境：是機會也可能為風險

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
財經主持人 詹璇依 指出，降息本身並非絕對利多，關鍵在於背後的經濟與通膨狀態。若是通膨受控下的預防式降息，對多頭相對有利；但若降息發生在經濟走弱，甚至引發通膨再起，市場波動與風險反而可能升高。記者余承翰／攝影
財經主持人詹璇依在影音中指出，近期在各地主持活動時，常被投資人詢問「降息一定是好事嗎」，她坦言這個問題「只對一半」，因為降息同時可能是機會，也可能隱含風險，必須搭配整體經濟環境一併觀察。

詹璇依進一步說明，她將降息情境分為三種類型。

第一種是降息同時通膨受到良好控制，通膨率維持在2%至3%之間，屬於預防式降息。在這種情況下，整體經濟仍相對穩健，即便股市出現15%至20%的修正，也較可能只是技術性修正或技術性熊市，有助於延續多頭格局。

第二種情境則是降息發生在經濟走弱階段。她指出，若經濟數據轉差，例如失業率持續攀升、非農就業表現不佳，民眾收入與消費能力下降，企業獲利自然受到影響。在這樣的背景下，股市可能呈現盤整，甚至出現下探走勢。

詹璇依認為，第三種情境最為棘手，也就是降息後通膨再度升溫

她表示，若降息引發通膨反彈，代表政策效果不如預期，聯準會可能被迫再次升息，進而加劇市場波動，股市甚至有機會從牛市轉為熊市。

她最後提醒，即便處在降息循環中，投資人仍需隨時關注總體經濟環境的變化，因為不同的降息背景，將直接影響後續的投資方向與市場表現，不能僅因「降息」兩字就一概視為利多。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

