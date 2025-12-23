高股息被罵一整年…照存不誤結果是什麼？存股哥：帳面多了快300萬

過去一年高股息一直被罵爛，但我選擇無視噪音照自己的節奏持續存股，今年初總值800萬，目前已經增加到1086萬，近期高股息開始漲再加上股票質押這個加速器，總值提升非常有感。

這2-3年每年總值大概都可以穩定提升200萬左右，所以設定明年目標1300萬對我來說應該是稍有難度但又有機會可以達成的數字，我的方法一直都沒變，長期持有、股息再投入、穩定開槓桿。

從去年中開始高股息降息到今年初對等關稅股災，再到今年下半年高股息股價疲乏，又再一次應證低點就是讓你買進的好機會，持續累積張數的結果就是，股價漲一點點總值就可以增加的非常快。

以前的存股人千錘百鍊；現在的存股人存一個月，周一立志存股；周三停損賣出，昨天說股息再投入；今天說股息是廢物。我還是覺得只要專注於自己當初的設定目標，時間會給你一個滿意的答案。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。