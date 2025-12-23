「國產EUV2028量產」勸出清台積電 網酸反問：有便宜機台不是更香？

Dcard股票板一名網友以「國產EUV突破成功！台積電2330建議全數出清」為題發文，宣稱中國國產EUV已成功、預計2028量產，並推論屆時先進製程將成為「白菜價」，台積電股價恐「腰斬到500」，呼籲投資人現在就全數出清，以免重演宏達電式崩跌。貼文一出引發大量嘲諷與質疑，討論焦點集中在訊息可信度、先進製程競爭門檻，以及地緣政治與禁售限制是否讓情境難以成立。

發文網友主張，若中國EUV量產成真，先進製程成本將大幅下滑，台積電競爭優勢恐被削弱，甚至推演股價重挫。其論述以時間點2028年作為轉折，將技術突破直接等同於市場價格崩壞與龍頭獲利腰斬，試圖以「趁早出清」作為結論。

留言區多數不買單，第一波回應以反諷為主，有人笑稱「完蛋了」並把議題延伸到Intel、三星同樣有EUV，戲謔台積電股價要回300；但也有人反轉指出「如果真有中國EUV，那台積電有便宜機台用更開心，ASML才該下去」，認為設備商受衝擊反而更直接。另有留言針對同樣機台卻未必同等成果，質疑「三星也是同樣的機器，良率品質有跟台積電一樣？」把焦點拉回製程良率、量產能力與客戶信任。

也有網友從時間尺度反駁，認為「現在的先進製程到2028年本來就不算先進」，屆時即便有新設備，技術世代早已推進；另有人提醒5到10年後確實可能有變數，但不代表現在就能用單一消息推導出清。更多留言則以市場反應作為判準，反問「去看美股台積ADR，有人在乎中國EUV嗎？」或直言「想騙我G票嗎？」並喊「500跟你收」嘲諷其價格預測。

延伸討論亦觸及地緣政治限制，有人認為即便技術出現，「法律戰」與出口封鎖恐讓產品難以賣進歐美；也有人以「制裁」玩笑化表示誰敢改買就會被盯上。另有較技術派留言指出，EUV從原型走到商用曾耗時甚久，且中國原型機若仍依賴外國舊零件，短期難以規模化量產，2028年目標更可能是「做出可用晶片」而非真正量產，整體距離商用化仍有落差，使原PO的「腰斬論」更顯站不住腳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。