存股4年資產破200萬⋯報酬率近85％！他買台積電爽賺2倍

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
長期投資與存股整體勝率更高。Dcard有網友分享存股邁入第4年的成果，除回顧定期買大盤的心路歷程，也進一步詢問若能拿到利率2.6%、金額100萬、年限7年的信貸，是否適合貸下來Allin市值型ETF，引發留言區正反討論。

根據發文者附圖顯示，他目前「庫存總市值」約191萬8175元，損益試算87萬7984元、報酬率84.41%，總付出成本104萬0191元。持股以ETF與台積電為主，其中元大台灣50（0050）持有22190股，市值138萬3524元，損益62萬5893元、報酬率82.61%；富邦台50（006208）持有2250股，市值32萬1095元，損益10萬8953元、報酬率51.36%；台積電（2330）持有150股，市值21萬3556元，損益14萬3138元、報酬率203.27%。

原PO表示，不知不覺又過一年，意外這麼快突破200萬門檻，且今年把兆豐金換成0050，也分享同事原本在0050、0056之間猶豫，聽完她的看法後改投入0050。此外，原PO也提到今年投入BTC5萬打算定期買現貨，當作「買樂透」期待成長，並把焦點拋回理財槓桿：若信貸條件如利率2.6%、100萬、7年，是否適合加碼市值型ETF。

多數留言肯定其紀律與成果，有人直呼自己也在存股第4年並互相勉勵，認為2.6%「很好」，分享曾在看似高點仍Allin0050、只留半年週轉金讓銀行自動扣款，後續仍創新高；也有人強調長期投資即使短期估值衝高很興奮，仍應按計畫執行、年度再平衡。另有網友直接回覆「可以，沒問題」、「走上巔峰人生贏家」，稱其為神人，並讚嘆「4年200萬太神」。

不過也有質疑聲音，認為用信貸加碼未必合適，甚至反問「搞笑嗎？」提醒別被績效沖昏頭。另有網友提出替代做法，認為「信貸2.6%不如去質押2.6%，還不用還本金」，也有人分享自身條件如2.15%十年、或利率4.24%仍借款投資，延伸成「利率高低與風險承受」的比較。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

報酬率 ETF 台積電 市值型 Dcard 績效

存股4年資產破200萬⋯報酬率近85％！他買台積電爽賺2倍

