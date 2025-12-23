傳台積電熊本二廠「跳過4奈米直攻2奈米」！網反挺：需求會更大

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電(2330)日本熊本二廠傳出因應AI客戶需求，可能從原規劃的6奈米、7奈米調整為跳過4奈米、直攻2奈米，引發PTT股版熱議。網友討論焦點除「熊本廠虧損」與擴廠合理性外，也集中在先進製程外移是否踩到N-1規定、技術外流疑慮，以及消息來源多為「知情人士」可信度。

根據媒體報導，熊本二廠今年10月才簽署協議並動工，市場卻傳出工程暫停、重型設備撤離，背景在於成熟與部分中階製程需求走弱，外界推測台積電正重新審視設計與廠房布局。日媒曾指可能升級至4奈米，另有消息稱台積電內部評估若兩年後投產時AI客戶已轉向2奈米，4奈米風險偏高，因而可能改採2奈米並轉向服務輝達、超微等大客戶，但投資額也恐由原先100多億美元上修至250億美元以上，並牽動補貼與時程。

一名網友在PTT轉貼後以「越虧你越要買」表態，認為公司也知道市場「還有錢」，並點出熊本一、二廠若要改善虧損，改為先進製程勢必需要更多資金，可能影響後續上線規劃。原PO也提到，若變更設計、最快恐至2028年才量產，並稱此節奏也呼應「製程外移需落後至少一個世代」的規範，藉此解釋為何外界會用N-1角度解讀。

留言區一派偏多解讀，認為「2奈米需求會非常大」、「4奈米沒用了」，甚至喊「輸出2nm」、「日積電」；也有人從產能角度稱「全世界都要幫台積輪班」，認為分散布局有助估值與接單彈性。另一派則質疑擴廠過快，憂心「5年後需求下降就很慘」，並點出南部也面臨缺人、缺水缺電等現實限制，反問台灣是否真的「沒地可蓋」。

此外，不少網友將討論拉回國安與制度面，質疑「不是說最新製程留台灣？」、「2奈米可以隨便出口嗎？」並頻提「小心日本人偷技術」。也有人專攻消息可信度，諷刺「消息人士、知情人士、業內人士」一長串，直言看新聞做股票恐吃虧；更有人拿日本Rapidus同樣主打2奈米作對照，推測若熊本二廠真升級，勢必牽涉補貼交換與產業競合，短期仍難有定論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

奈米 製程 台積電 熊本 PTT

