半年賺61％！他自曝股市新手「零股起家」：只剩鴻海虧錢

PTT股版一名網友分享「股市新手半年心得」，自述從今年5月開戶以來以零股與少量資金操作，累積績效一度達61%，引發網友熱議。討論焦點集中在「新手運」與大盤多頭加持、原PO選股與停利方式是否過度隨緣，以及留言區一片鼓吹「全職、槓桿」是否在灌迷湯。

該網友表示，起初聽信「買股票隨便賺」而進場，因資金有限以零股為主，從1萬元本金慢慢投入。首筆買仁寶約6000元，最後賺300元便相當開心；6月跟風買剛分割的0050，後續又買入華邦電、國巨等個股，並提到也曾依新聞題材與公司動向如合作、併購、擴廠等作為加分依據，挑選「基本面成長、股價仍低於歷史高點」的標的。

原PO回顧操作時坦言偏向新手摸索，曾在華邦電獲利約2000元時分段賣出，事後覺得「真是蠢」，但又在39元附近買回一張；另提到在證券業任分析師的朋友曾建議停利價位，也曾推薦濱川、擎亞等標的。原PO強調投資原則是「不要虧錢就好」，把獲利視為加菜與旅遊基金，甚至計畫未來帶媽媽出遊。至於目前唯一虧損標的是鴻海，則因朋友看好「明年會破300元」先行布局。

留言區多數給予稱讚，直呼「新手運」、「少年股神」、「半年61%猛」，也有人認為懂買0050已勝過多數投資人，並肯定原PO能抱得住、不頻繁進出。同時也出現戲謔式鼓吹「可以全職」、「本金太少」、「信貸、刷卡分期、期貨槓桿」等聲音，強調若資金放大獲利更驚人。

不過也有網友潑冷水提醒風險，指出「營收歷史新高不等於股價會創新高」，並直言原PO多檔持股其實帶有題材與循環股色彩，若遇回檔恐不如想像；另有人點出原PO是「4月大波動後才進場」較幸運，建議先看這半年大盤漲幅，別被推文灌迷湯。原PO也回應自己仍戰戰兢兢，坦承不懂技術分析、連成交量都不會看，目前僅靠基本面與消息面判斷，強調績效有運氣成分，仍會謹慎面對後續震盪。

