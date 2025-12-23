半年賺61％！他自曝股市新手「零股起家」：只剩鴻海虧錢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

PTT股版一名網友分享「股市新手半年心得」，自述從今年5月開戶以來以零股與少量資金操作，累積績效一度達61%，引發網友熱議。討論焦點集中在「新手運」與大盤多頭加持、原PO選股與停利方式是否過度隨緣，以及留言區一片鼓吹「全職、槓桿」是否在灌迷湯。

該網友表示，起初聽信「買股票隨便賺」而進場，因資金有限以零股為主，從1萬元本金慢慢投入。首筆買仁寶約6000元，最後賺300元便相當開心；6月跟風買剛分割的0050，後續又買入華邦電、國巨等個股，並提到也曾依新聞題材與公司動向如合作、併購、擴廠等作為加分依據，挑選「基本面成長、股價仍低於歷史高點」的標的。

原PO回顧操作時坦言偏向新手摸索，曾在華邦電獲利約2000元時分段賣出，事後覺得「真是蠢」，但又在39元附近買回一張；另提到在證券業任分析師的朋友曾建議停利價位，也曾推薦濱川、擎亞等標的。原PO強調投資原則是「不要虧錢就好」，把獲利視為加菜與旅遊基金，甚至計畫未來帶媽媽出遊。至於目前唯一虧損標的是鴻海，則因朋友看好「明年會破300元」先行布局。

留言區多數給予稱讚，直呼「新手運」、「少年股神」、「半年61%猛」，也有人認為懂買0050已勝過多數投資人，並肯定原PO能抱得住、不頻繁進出。同時也出現戲謔式鼓吹「可以全職」、「本金太少」、「信貸、刷卡分期、期貨槓桿」等聲音，強調若資金放大獲利更驚人。

不過也有網友潑冷水提醒風險，指出「營收歷史新高不等於股價會創新高」，並直言原PO多檔持股其實帶有題材與循環股色彩，若遇回檔恐不如想像；另有人點出原PO是「4月大波動後才進場」較幸運，建議先看這半年大盤漲幅，別被推文灌迷湯。原PO也回應自己仍戰戰兢兢，坦承不懂技術分析、連成交量都不會看，目前僅靠基本面與消息面判斷，強調績效有運氣成分，仍會謹慎面對後續震盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

降息真的一定是利多？詹璇依拆解三種情境：是機會也可能為風險

財經主持人詹璇依在影音中指出，近期在各地主持活動時，常被投資人詢問「降息一定是好事嗎」，她坦言這個問題「只對一半」，因為降息同時可能是機會，也可能隱含風險，必須搭配整體經濟環境一併觀察。 詹璇依

高股息被罵一整年…照存不誤結果是什麼？存股哥：帳面多了快300萬

過去一年高股息一直被罵爛，但我選擇無視噪音照自己的節奏持續存股，今年初總值800萬，目前已經增加到1086萬，近期高股息開始漲再加上股票質押這個加速器，總值提升非常有感。 這2-3年每年總值大概

存股4年資產破200萬⋯報酬率近85％！他買台積電爽賺2倍

長期投資與存股整體勝率更高。Dcard有網友分享存股邁入第4年的成果，除回顧定期買大盤的心路歷程，也進一步詢問若能拿到利率2.6%、金額100萬、年限7年的信貸，是否適合貸下來Allin市值型ETF，引發留言區正反討論。

年末市場一片看多…AI估值已走在太前面？股添樂逆風提醒風險：最該注意的「三個警訊」

隨著年底接近，市場對明年行情的樂觀預期持續升溫，不少機構與媒體紛紛聚焦AI題材，預期指數仍有創高空間。 不過，分析師股添樂在最新影音中指出，在多方敘事主導市場的情況下，投資人反而應該回到風險面思

證券劃撥餘額單月大減2,629億元創新高…散戶先跑了還是進場加碼？

11月台股高檔震盪，一項被視為「散戶風向球」的數據出現劇烈變化。央行公布證券劃撥存款餘額單月大減2,629億元，創下史上最大減幅，引發市場關注：散戶是不是先跑了？ 央行18日公布11月金融情況，

