年末市場一片看多…AI估值已走在太前面？股添樂逆風提醒風險：最該注意的「三個警訊」

隨著年底接近，市場對明年行情的樂觀預期持續升溫，不少機構與媒體紛紛聚焦AI題材，預期指數仍有創高空間。

不過，分析師股添樂在最新影音中指出，在多方敘事主導市場的情況下，投資人反而應該回到風險面思考，審慎看待接下來可能出現的修正。

股添樂表示，當市場多數人已經站在車上，真正值得傾聽的，是那些提醒風險的聲音。

德銀報告點出風險核心 AI估值修正成最大隱憂

股添樂引用德意志銀行的研究指出，法人對明年市場最擔憂的三大因素中，排名第一的是科技股估值修正與AI熱潮退燒，占比高達57%；其次為新任聯準會主席的政策風險，占比約27%；第三則是美國長天期公債殖利率可能出現劇烈波動，占比約21%。

他指出，AI長期趨勢本身並未改變，但目前市場相關標的估值已偏高，一旦市場預期發生變化，就容易引發價格向下修正。

估值超前基本面 應用落空與資本支出成關鍵變數

股添樂進一步說明，許多AI相關科技股的股價，已明顯走在基本面之前，本益比與淨值比普遍處於高檔。

若2026年市場期待的AI殺手級應用未能如期發酵，無法帶來足夠的獲利增長，可能成為估值回調的重要催化劑。

此外，他也提到，企業在AI領域的資本支出動能，可能受到競爭格局影響。若投資態度轉趨保守，整體AI供應鏈的成長動能，也可能低於原先預期。

台股長期漲幅偏離常態 融資餘額高檔成警訊

從資本市場角度觀察，股添樂指出，台股自2019年以來，多數年度漲幅接近三成，已明顯偏離過去的歷史常態。若以複利效果來看，2019年投入100萬元，至今已成長至約366萬元，顯示市場累積的漲幅相當可觀。

另一方面，近期融資餘額已來到約3333億元，接近近十年高點。依過去經驗，當融資水位長期處於高檔，籌碼往往較不穩定，後續需透過修正來消化。

三種可能路徑並存 重點在風險承受與資產配置

針對後市走勢，股添樂提出三種可能情境，包括持續創新高、高檔整理後跌破重要支撐，以及反彈失敗後修正幅度擴大的情況。

他坦言，目前無法判斷市場將走向哪一條路徑，因此投資策略不應建立在預測上，而是回到自身風險承受度。

股添樂建議，投資人應先檢視資產配置，假設大盤修正一至兩成是否能夠承受。若能承受，無須急於調整；若無法承受，則應提前因應。

他也指出，若修正真的出現，對中長期投資人而言，反而可能成為重新布局的機會，並特別點名半導體材料與設備族群，為後續可持續觀察的方向。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。