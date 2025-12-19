AI非泡沫…台股震盪也不改做多立場！直雲：現在還是降息大循環

台股大漲 我就是說要做多

這陣子雖然有震盪，但是我堅持要做多，畢竟現在就是降息的大循環，昨天美國通膨年增率低於預期，讓投資人相信會繼續降息，也帶動台股和美股的大漲，所以我之前就認為其他都是雜音，重點還是降息的大循環！

今天最強的就是我最愛的PCB股票，台光電、台燿、尖點、定穎投控和金像電都噴個不停！為什麼我最推薦PCB股票，因為PCB不只強勢還可以走得遠，有些股票可能漲個幾天就熄火，但是我希望介紹可以中長期抱著優質的股票！所以就首選PCB股票！

今天記憶體股票已經連漲三天，所以第三天沒有這麼劇烈也可以理解，加上華邦電明天可能會進處置，所以今天會小心翼翼可以理解，我認為記憶體也還是會繼續往上走，但是首選還是南亞科華邦電！因為製造端是最受惠的！

今天比較好的就是老AI還是有在動，像緯創就力守140元，其實法人一直賣也還可以維持在140以上我認為算是非常強勢！雖然我比較喜歡PCB，但是老AI也不能轉弱，畢竟這是台股的靈魂之一！

奇鋐已經連漲兩天保持強勢，大家都知道奇鋐主要就是做AI伺服器散熱，奇鋐還續強代表AI題材並沒有滅！只要AI還在，台股就還在！

今天的觀點就跟前幾天跌的時候，我觀點都一樣，AI不是泡沫，現在還是降息大循環；跟著直雲做多就對了啦！

