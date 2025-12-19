金融股12月全面接棒！中信金（2891）逼50元、市值超0050…網卻狂刷「最後一棒」

12月台股盤勢震盪，但金融族群意外成為撐盤主角。隨著中信金、國泰金接連改寫市值排名，不只股價創高，也在社群掀起「金融股是不是最後一棒」的激烈論戰。

根據報導，台股18日走勢欲振乏力，金融股持續扮演撐盤要角。中信金股價盤中最高來到49.9元，終場收在49.35元，創下金控成立以來新高，市值達9697.16億元，正式超車元大台灣50（0050）的9689.21億元，重返上市公司市值前十大。國泰金同步走強，市值升至台股第六。此外，台新新光金在被00919納入成分股後，成交量明顯放大，股價也創下多年新高。

不少網友從基本面與本益比切入，認為金融股仍有空間，例如「國泰金雖然暴漲一陣子，但本益比還是輸中信金，看來國泰金上要80」、「富邦本益比也輸中信金，破百指日可待」。也有人直接調整配置，「好吧 賣電子轉金融了」、「房貸又可以貸了金融業大利多」，甚至直言績效驚人，「買不到一年竟然+60%，有夠扯」。

另一派網友則高度警惕風險，「金融最後一棒？」、「金融股最後一棒」、「回檔前最後一棒！」成為留言區關鍵字，也有人提醒價格已不便宜，「拉成這樣不便宜了」、「準備回檔」，更出現明確示警聲音，「出貨囉 快來抬轎」、「金融算了吧...最後一棒要來囉」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。