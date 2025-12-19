金融股12月全面接棒！中信金（2891）逼50元、市值超0050…網卻狂刷「最後一棒」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
中信金創下金控成立以來新高，市值突破9,600億元超越0050，國泰金同步躍升市值前段班，金融族群12月氣勢最強。（聯合報系資料照）
中信金創下金控成立以來新高，市值突破9,600億元超越0050，國泰金同步躍升市值前段班，金融族群12月氣勢最強。（聯合報系資料照）

12月台股盤勢震盪，但金融族群意外成為撐盤主角。隨著中信金、國泰金接連改寫市值排名，不只股價創高，也在社群掀起「金融股是不是最後一棒」的激烈論戰。

根據報導，台股18日走勢欲振乏力，金融股持續扮演撐盤要角。中信金股價盤中最高來到49.9元，終場收在49.35元，創下金控成立以來新高，市值達9697.16億元，正式超車元大台灣50（0050）的9689.21億元，重返上市公司市值前十大。國泰金同步走強，市值升至台股第六。此外，台新新光金在被00919納入成分股後，成交量明顯放大，股價也創下多年新高。

不少網友從基本面與本益比切入，認為金融股仍有空間，例如「國泰金雖然暴漲一陣子，但本益比還是輸中信金，看來國泰金上要80」、「富邦本益比也輸中信金，破百指日可待」。也有人直接調整配置，「好吧 賣電子轉金融了」、「房貸又可以貸了金融業大利多」，甚至直言績效驚人，「買不到一年竟然+60%，有夠扯」。

另一派網友則高度警惕風險，「金融最後一棒？」、「金融股最後一棒」、「回檔前最後一棒！」成為留言區關鍵字，也有人提醒價格已不便宜，「拉成這樣不便宜了」、「準備回檔」，更出現明確示警聲音，「出貨囉 快來抬轎」、「金融算了吧...最後一棒要來囉」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

年終結算慘賠155萬！苦主自曝過度交易：不如買0050或台積電

股市周一到四天天都便宜…昨台指夜盤迅速由紅翻黑原因曝光！股添樂：留點錢過年

聯電打敗台積電成半導體「股東王」！專家指「3原因」小資、存股族大愛

主動式ETF人多會危險？小童比較「00980A、00981A、00982A」：最看好它

外資連6砍群創股價連8跌！網酸「看多的人都神隱」：遍地韭菜

群創(3481)遭外資連日倒貨，股價一路走弱，引發PTT熱議。有網友轉貼新聞指出外資連6賣、單日再賣超3.65萬張，群創股價收12.65元、已連8跌，討論焦點集中在「過去看多群創的信徒去哪了」、「會不會跌回10元」以及外資賣壓是否代表基本面轉弱。

聽信行情神話慘遭洗臉！新手哭喊「不要聽消息買股」 網再度勸買0050

近期股市震盪劇烈，一名去年進場的網友近日在PTT發文，情緒激動控訴自己聽信各種市場說法投資，結果接連踩雷，引發大量網友圍觀與討論。該文以「不要再聽什麼消息買股票了」為題，短時間內湧入數百則留言，討論焦點集中在「行情預測是否可信」、「新手投資心態」以及ETF與指數投資的適合性。

日銀升息幾乎成定局 ！網憂「日圓急升」全球股市恐被抽銀根

日本央行（BOJ）被市場預期將在本週利率決策會議把基準利率上調至30年來最高水準，消息登上PTT股版後引發熱烈討論。網友關注焦點多落在「升息是否已反映」、「日圓會不會急升」、「會不會再現資金回流日本、造成全球股市被抽銀根」等情境，推文同時出現「噴」與「崩崩」兩派情緒，顯示市場對事件衝擊仍有分歧。

男「當沖半年虧70萬違約交割」衝券商理論！網酸：輸不起就別玩

高雄一名男子因股票當沖操作半年虧損約70萬元，甚至出現違約交割情形，情緒失控衝到證券公司理論，警方也到場處理。相關新聞被轉貼至PTT股版後引發熱烈討論，網友討論焦點集中在「虧70萬就翻桌是否輸不起」、「當沖風險是否早已明示」，以及新手是否該貿然投入高風險交易。

年終結算慘賠155萬！苦主自曝過度交易：不如買0050或台積電

2025年受美國政策搖擺不定影響，全球股市震盪劇烈，PTT一名網友以年終結算為題發文，自嘲「只有我處男賠錢」，並公開列出2025年多筆已實現虧損交易，合計賠掉155萬元，引發網友熱議。討論焦點集中在原PO是否「過度交易」、選股邏輯為何，以及「不如買0050、台積電躺平」是否才是多數散戶的解方，不少人也質疑文章真實性，要求貼對帳單佐證。

