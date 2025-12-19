男「當沖半年虧70萬違約交割」衝券商理論！網酸：輸不起就別玩

高雄一名男子因股票當沖操作半年虧損約70萬元，甚至出現違約交割情形，情緒失控衝到證券公司理論，警方也到場處理。相關新聞被轉貼至PTT股版後引發熱烈討論，網友討論焦點集中在「虧70萬就翻桌是否輸不起」、「當沖風險是否早已明示」，以及新手是否該貿然投入高風險交易。

根據媒體報導，該名男子主張自己是投資新手，開戶後從事股票當沖交易，券商僅告知使用手機App下單，未主動告知可先使用模擬交易系統練習，才導致實際交易中虧損不斷。他更指控券商「只收手續費、不提醒風險」，並強調自己因此被通報違約交割。對此，券商方面則回應，相關交易皆由當事人自行下單，並無營業員鼓吹或代操，模擬交易平台亦可自行下載使用，虧損責任不應轉嫁給券商。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，看到當沖虧70萬就跑去找券商理論，實在難以理解，更質疑「才70萬就違約交割？」認為若無法承受這種波動，本就不該投入當沖這類高風險操作。他也感嘆，與其追求短線刺激，不如一開始就選擇ETF或長期投資，提醒「騷年股神還是不要亂當沖得好」。

多數股版網友對男子行為並不買單，普遍認為「願賭服輸」才是基本原則，不少留言直言「賺錢會分給券商嗎？」、「自己手癢怪誰」、「玩半年才說自己是新手」，也有人指出當沖需簽署相關同意書與風險揭露文件，認為男子事後翻桌只是「輸不起」。部分網友更嘲諷此舉形同「合法賭場翻桌」，直言這類案例反而凸顯當沖的殘酷現實。

不過，也有少數網友延伸討論投資人教育問題，認為新手一開始就接觸當沖，確實容易低估風險，若能更強化模擬交易與風險說明，或許可降低類似糾紛發生機率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。