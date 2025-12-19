外資連6砍群創股價連8跌！網酸「看多的人都神隱」：遍地韭菜

群創(3481)遭外資連日倒貨，股價一路走弱，引發PTT熱議。有網友轉貼新聞指出外資連6賣、單日再賣超3.65萬張，群創股價收12.65元、已連8跌，討論焦點集中在「過去看多群創的信徒去哪了」、「會不會跌回10元」以及外資賣壓是否代表基本面轉弱。

根據媒體報導，台股17日由金融股撐盤、指數小跌，但外資賣超逾1400億元，群創成為賣超榜首；賣超前10大個股還包含廣達、鴻海、大成鋼、統一、中鋼、兆豐金等。群創在賣壓下成交量放大至7.27萬張，市場對面板族群後續走勢更為敏感。

一名網友在PTT發文指出，股版先前不乏「群創信徒」看好後市，甚至喊出目標價80元、要閉眼加碼，如今面對外資提款，反問是否準備一路跌回10元關卡。同時他也提到廣達賣超出乎意料，認為其財報不差，卻在代工族群中顯得「股價委屈」，暗示外資操作與基本面未必同步。

推文多以嘲諷與迷因回應，反覆追問「我們的人呢」、「喊80的出來」、「夏慕尼餐券呢」，並用「身心受創」形容套牢壓力，質疑先前看多者如今集體神隱。也有網友直言面板題材早已退潮，「2026了還有人玩面板？」認為這類族群多靠事件題材短炒，追高容易成為「遍地韭菜」。

另有不同意見補充，部分網友認為「有賺就跑」才是現實，也有人指出群創營收走弱、基本面支撐不足，被倒貨並不意外；也有人把討論延伸至友達、華碩等個股，同樣出現外資賣壓，提醒市場情緒可能正從追題材轉向保守。整體而言，該串討論更聚焦在散戶信仰與風險承受，群創股價續弱也成為股版反思「喊單文化」的最新案例。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。