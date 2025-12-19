日銀升息幾乎成定局 ！網憂「日圓急升」全球股市恐被抽銀根

日本央行（BOJ）被市場預期將在本週利率決策會議把基準利率上調至30年來最高水準，消息登上PTT股版後引發熱烈討論。網友關注焦點多落在「升息是否已反映」、「日圓會不會急升」、「會不會再現資金回流日本、造成全球股市被抽銀根」等情境，推文同時出現「噴」與「崩崩」兩派情緒，顯示市場對事件衝擊仍有分歧。

根據媒體報導，市場普遍預期日銀可能將隔夜拆借利率上調0.25個百分點至0.75%，並把關注點轉向未來利率路徑與央行措辭；若偏鴿，日圓可能轉弱，若偏鷹，則可能推升債券殖利率並引發政策與財政壓力。由於交易員押注機率已高，市場也在觀察利空出盡或「更鷹」的意外情境。

一名網友在PTT發文分享新聞並指出，「幾乎所有人都篤定」日銀明天會升息一碼，屬於「大家都知道的事」，因此質疑全球股市不太可能像去年8月那樣被「渡邊太太」抽銀根。他的說法隱含兩層判斷：一是升息預期早被市場消化，二是即便升息，資金急撤引發連鎖下跌的機率有限，語氣偏向「已知利空」的淡定派。

多數推文也圍繞「已反應」展開，不少人認為日銀預告已久，近期市場分段修正就是提前消化，甚至直言「反應完了」、「It’spricedin」。也有網友以匯率作為佐證，指出「日幣根本沒漲」、「匯率沒怎麼動」，推論升息不致立即掀起大波動；另有人喊話「利空出盡」、「噴爆」，認為若沒有超預期鷹派，反而可能成為短線出清後的反彈理由。

不過，悲觀派同樣不在少數，有人把升息形容成「超級鬼故事」，並提到過往加息曾伴隨台股大幅回檔，擔憂日圓利差交易退潮導致風險資產承壓；也有網友把火力集中在日本財政與日債，質疑利率走高下「日債要怎麼辦」、政府仍想擴張舉債恐增添不確定性。另有留言延伸到政策可信度，認為市場已對「日銀升息」訊息感到麻木，除非出現一次升2碼等意外，才可能真正撼動盤勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。