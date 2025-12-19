年終結算慘賠155萬！苦主自曝過度交易：不如買0050或台積電

2025年受美國政策搖擺不定影響，全球股市震盪劇烈，PTT一名網友以年終結算為題發文，自嘲「只有我處男賠錢」，並公開列出2025年多筆已實現虧損交易，合計賠掉155萬元，引發網友熱議。討論焦點集中在原PO是否「過度交易」、選股邏輯為何，以及「不如買0050、台積電躺平」是否才是多數散戶的解方，不少人也質疑文章真實性，要求貼對帳單佐證。

原PO自稱34歲小資族，生活重心僅剩工作與股票，假日反而更孤單，因此更容易盯盤與衝動下單。他表示自己交易大多做多，偶爾也曾亂放空，並逐筆列出威盛、連上發、銘異、永信建、宏達電、華義、厚生、群創、新唐等標的虧損，坦言「未實現還賠一堆」。原PO認為今年行情不差，自己卻仍大賠，顯示問題不在市場而在操作與心態。

在心得部分，原PO將虧損歸因於「抱不住飆股、賠錢留滿手、賺錢趕快賣」的反向操作，並承認過度在意股價波動，導致當沖、凹單補錢等行為越陷越深。他直言常在衝動下單後立刻後悔，甚至自嘲「覺得自己很智障」，最後感嘆「還不如買0050或台積電」，並稱老天爺似乎沒打算讓他賺錢。

多數網友回應認為，原PO呈現的是典型新手輸錢模式：標的太分散、追逐題材股、交易頻繁卻缺乏停損與紀律。留言普遍建議「直接買大盤ETF、0050或台積電」、「買了刪App、少看盤」，也有人指出「賺的別亂賣、賠的要處理」，認為原PO若不改，賺少賠多的結構不會翻轉。

另有網友提出不同觀點，有人懷疑原PO只貼虧損、不列獲利，可能反串或刻意取暖；也有人直言問題不在「老天爺」，而是把交易當賭博追求刺激，甚至建議把資金分帳管理、只留少部分當「娛樂金」避免手癢。討論最後也延伸到生活面，不少留言勸原PO培養興趣、拓展社交，別讓股市成為唯一情緒出口，避免心態被波動拖垮。

