聽信行情神話慘遭洗臉！新手哭喊「不要聽消息買股」 網再度勸買0050

近期股市震盪劇烈，一名去年進場的網友近日在PTT發文，情緒激動控訴自己聽信各種市場說法投資，結果接連踩雷，引發大量網友圍觀與討論。該文以「不要再聽什麼消息買股票了」為題，短時間內湧入數百則留言，討論焦點集中在「行情預測是否可信」、「新手投資心態」以及ETF與指數投資的適合性。

原PO在文中提及，自己聽信「00940無風險等投信抬轎」、「美股9、10月必回調」、「12月有聖誕行情」、「債券穩賺不輸」等說法進場，結果實際走勢與預期完全相反，導致心態崩潰。他坦言自己是投資菜鳥，對於過度依賴市場傳言感到懊悔，直言「再也不想聽消息買股票」，字裡行間充滿挫折與自嘲。

不少網友認為，原PO的經驗正是散戶常見的「學費過程」，有人直言「公開流傳的行情早就反映在價格上」、「會被大肆宣傳的消息，多半是出貨訊號」，也有人指出市場不存在穩賺策略，若沒有自行判斷能力，聽信說法進出場本就風險極高。部分留言更以調侃方式回應，形容原PO「心態畢業」、「又一個被市場教育的案例」。

在多數共識中，網友普遍建議新手遠離短線消息與投顧話術，改以長期指數化投資為主，包括0050、台積電或美股大盤ETF，並強調定期定額、分散配置與降低槓桿的重要性。不少人直言，「無腦買指數、刪App，反而睡得安穩」，也有人認為ETF即便短期套牢，只要不亂追高殺低，長期仍有機會回到合理報酬。

不過，也有不同聲音指出，原PO的情緒發文可能帶有反串成分，或實際虧損未如想像嚴重；另有網友提醒，問題不在「聽消息」本身，而在於是否具備基本風險控管與停損紀律。部分留言延伸討論到財經媒體、網紅投顧與券商行銷，認為市場充斥過度包裝的投資敘事，散戶更應提高警覺、回歸基本面與自身承受能力。

