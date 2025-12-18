股市周一到四天天都便宜…昨台指夜盤迅速由紅翻黑原因曝光！股添樂：留點錢過年

快訊

股添樂 股市新觀點
台指夜盤由紅翻黑，路透報導中國拼裝EUV光源原型、以及甲骨文百億美元專案金主動向生變，讓市場情緒急轉直下。行情天天有新消息、天天修正，此時比起猜高低，控制槓桿、留現金過年，反而更實在。記者余承翰／攝影
昨天台指夜盤迅速由紅翻黑，主要原因有2個，首先是路透獨家報導，中國透過前ASML工程師＋用二手零件拼出EUV光源原型機；另一件是甲骨文在密西根的100億美元專案，主要金主退出／談判。

這禮拜市場天天都能變出新故事、新消息，不變的是從星期一到星期四，天天都便宜、天天都下跌。

本週我深入潛伏在各大股票群組，真實紀錄第一手散戶心境寫照：

星期一「興奮」：終於能撿便宜！

星期二「樂觀」：子彈好像打得有點快喔？

星期三「忐忑」：股添樂畫的麥當勞不是真的吧？

星期四「沉重」：我是不是被主力盯上了？

算算台股這7年來，只有2022年是跌的，其它時間每年都漲幅都接近30%甚至超過，今年就算年底修正全年表現也在2成漲幅以上。客觀來說這些數字確實都已經明顯超出過去歷史平均表現了。

就算AI的前景再好，一個健康的股市必然是有漲有跌的過程，明年股市持平或修正我一點也不會感到意外。

說這麼多，到底行情接下來是續創新高還是將拉回修正？我也不知道。不過有件事現在執行絕對不會錯，那就是別在這個時間點上槓桿，而且該考慮去槓桿，畢竟槓桿有效放大獲利的另一面，就是放大虧損。

還是留點錢過年卡實在！

