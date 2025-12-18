別再只盯著美股！下一座潛力金礦在這裡

2025年，美國靠「科技七姊妹」，股市表現強勁，2026年將至，還能延續牛市行情嗎？從全球貿易版圖的重劃，或許能看出端倪，如果你是投資人、企業經營者，千萬別輕忽這股變化，到底是誰在撐起世界貿易的半邊天？下一個投資聖地又在哪裡？





自從美國總統川普於4月2日祭出「對等關稅」後，全球經貿局勢震盪，首當其衝的正是美國本身，今年1〜10月的進、出口貿易雙雙衰退，進口總額為2.66兆美元，年減6.7％，已連續三個月較去年同期負成長。

衰退主力來自消費性電子、家具、服飾等民生商品，這與零售庫存偏高、通貨膨脹有關，顯示美國的終端消費力正在放緩中。

更令人關注的是，累計今年1〜10月美國商品的出口額為1.69兆美元，年減2.4％，雖然能源、航太零件仍有增長，但農產品、一般工業設備與半導體設備出口均轉為衰退，尤其是對歐洲、中國大陸的出貨量明顯下滑。

理論上，美國消費力降溫應會拖累全球貿易，尤其是被川普點名的中國大陸。但根據聯合國貿易和發展會議（簡稱UNCTAD）12月9日公布的年度報告指出，2025年全球貿易額將首次突破35兆美元，較2024年成長7％。

其中，又以中國的表現最為突出。從中國海關最新公布的數據顯示，11月的出口年增率為5.9％，今年已連續11個月比去年同期增長；而11月的單月貿易順差更來到1120億美元，為中國出口史上的第三高。

中國累計前11個月的出口總額為3.4兆美元，成長5.4％，貿易順差首次突破兆元大關，達到1.08兆美元，相比2024全年的貿易順差9922億美元，還多出878億美元。意即中國只花11個月的時間，就刷新去年一整年的貿易出超紀錄。

全球消費需求明顯轉向亞洲、中東、拉美等地

ING銀行（ING Groep N.V.，荷蘭國際集團）大中華區首席經濟學家宋林指出，中國2025年前11個月貿易順差突破1兆美元，較2024年同期增加約21％，在全球對等關稅壓力下，中國的出口表現意外強勁，成為支撐經濟成長的重要力量。

美國內需市場疲弱，為何全球貿易額卻創新高，中國的出口還不減反增？主要動能就來自「全球南方」，當AI恐有泡沫危機，當美國股匯市變數增多，含中國、印度的「全球南方」很有可能成為下一個金礦，值得投資人與經營者加以關注。

各種統計數字均顯示，全球的消費需求已轉向亞洲、中東、拉美等地區，另外，從2025年中國的出口變化就能一窺世界貿易版圖的重劃。

中國海關的數據顯示，2025年前11個月，對美出口衰退高達15％，但對東協的出口額卻增加12％、中東達到18％、非洲更巨幅成長28％；其中，印度、越南、墨西哥的進口增速均維持在8〜12％，成為全球新的「需求火車頭」。所以即便美國零售趨緩，並不代表其他85％經濟體的需求在縮水。

這些新興市場（全球南方）的製造業蓬勃發展，大量投入基礎建設，對原物料、資本財需求殷盛，不僅部分抵銷了北方市場的下滑，更適時彌補了中國外銷美國的衰退，拉動中國進口需求的二位數成長。

顯見「全球南方」（Global South）已成為經濟的主要動能，這是泛指「新興市場國家與發展中國家的集合體」，大多分布於亞洲、非洲、拉丁美洲與太平洋島國，涵蓋約130餘個主權國家，占聯合國會員國總數2/3以上，堪稱世界人口、經濟成長與貿易增量最集中的區域。

全球南方的人口紅利與中產階級逐漸擴增中

首先是，全球南方國家的市場增速快且份額逐年加重。根據UNCTAD的報告指出，從2000年以來，發展中經濟體（全球南方）的貨物貿易額成長4.6倍，全球占比從30％升至2025年的45％；2025上半年貿易額較去年同期成長8％，超過全球的平均值6％。

另外，根據國際貨幣基金組織（IMF）的「購買力平價」估算，2024年南方國家的GDP占全球57.0％，對全球經濟成長的貢獻度高達八成；北方國家GDP占43.0％，對經濟成長的貢獻率僅二成。

其二是，人口紅利與中產階級擴增。根據聯合國開發計劃署（UNDP）與歐盟安全研究所（EUISS）共同發布的《全球發展趨勢2030》報告指出，2000年南方國家中產階級人口約1.5億，2020年增至15億，預估2030年將達到30億，形成持續擴大的消費市場。

同一份報告也顯示，2030年超過八成的中產階級人口將生活在南方國家，其中，2/3的新增中產族群，都來自亞太地區。

從中國2025年前11個月對東協、中東、非洲出口的暢旺表現，便是南方國家內需市場強勁的實證。

其三是產業鏈移轉與互補。根據UNCTAD與各國央行的數據顯示，2023年，東協主要國家，包含印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南合計吸引外人投資金額高達2063億美元，首度超越對中國的投資。

當地緣政治風險升溫之際，大國博弈很容易牽動地區發展，投資人跟經營者更是如履薄冰。值得關注的是，「全球南方」將成為未來5〜10年最具成長潛力的賽道，而非長年以來單押的北美終端市場。

（本文出自2025.12.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。