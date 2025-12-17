台灣42％商品躲過關稅？他憂川普反「加大力道」 網曝關鍵在這

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。(歐新社)
外媒報導指川普對等關稅政策執行8個月出現豁免缺口，推算台灣約42%輸美商品未被課到新稅，引發PTT股板熱議。網友討論焦點聚焦「這算不算好消息」、豁免是否只是暫時「漏洞」、以及後續若補洞或納入232條款，對台灣產業與股市衝擊多大。

根據媒體報導，因特定豁免、與盟友協議及法源重疊，讓大批進口未受新關稅波及；以去年數據估算，約1.7兆美元進口未被課稅、約1.6兆美元才真正適用。報導並稱台灣輸美僅23%被加徵緊急關稅，42%因雙邊協議豁免，另有35%落在《貿易擴張法》232條但尚未對台灣半導體開徵。

一名網友在PTT發文直問「這是真的嗎？那真是好消息」，同時憂心若川普關稅收入下滑，接下來可能「加大關稅力道」或「雷聲大雨點小縮減關稅戰」，並追問這波已延燒超過半年，對台灣實質影響、以及對股市後續傷害究竟如何。

多數網友的主要共識是「大宗關鍵在半導體與232」，直言台灣被課得少，多半是因半導體被獨立看待、且232「大的還沒來」；也有人認為台灣真正吃到對等關稅的多是少數傳產，並提醒「沒有替代品課關稅，最後還是美國消費者承擔」，因此短期不必過度解讀為大利多或大利空。

但也有不少不同聲音與補充觀點。有網友質疑報導或解讀「還在談不要造謠」、「內文根本沒提到台灣」，也有人認為這是「放風聲施壓」或檢定市場情緒；另一派則警告被點名等於提醒美方「要補洞」，擔心談判走到最後反而變成全面適用固定稅率、甚至伴隨更多讓步與投資條件，呼籲「低調點、不要當出頭釘」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 川普 對等關稅 PTT 關稅

