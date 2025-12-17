快訊

白宮幕僚長專訪說漏嘴？ 川普有酒鬼性格、趁機復仇

女清潔員遭酒駕撞死 妹悲痛「我沒有姊姊了」…毒駕受害死者女兒喊修法

砸2000萬買0050⋯1年賺多少？網指「提問沒意義」：投資期太短

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資0050。中央社
網友投資0050。中央社

0050是許多人鍾愛的存股標的之一。一名網友在Dcard發文請益「現在買0050可以嗎？2000萬放一年會變多少？」引發留言區熱議。討論焦點不在精算報酬，反而集中於提問方式過度天真、時間尺度太短，以及「有兩千萬卻問得像新手」遭網友嘲諷，甚至出現大量反諷式回覆與勸退聲浪。

元大台灣50(0050)為台灣市值型ETF代表之一，主要追蹤台灣50指數，投資組合以大型權值股為主，具分散單一個股風險的特性，常被視為「跟大盤走」的長期配置工具；其成分股權重會隨市值變化調整，台積電通常為最大成分股，但並非如部分網友所言「占比6成」那樣固定，仍需以官方最新成分與權重為準。

原PO僅拋出「2000萬投入、放一年會變多少」的問題，未交代風險承受度、進出場方式或報酬期待，導致多數回應認為「問了也等於沒問」。有人直言一年期太短，市場可能大漲也可能大跌，「有可能變2500萬，也可能變1500萬，所以買0050別看那麼短」，並提醒報酬無法預測，重點在投資目的與持有策略。

留言區也出現大量一致的批評與酸言酸語，包含「無意義的提問」、「你商業大學自己算算看」、「網路是很好的東西這需要問？」更有人直接質疑原PO財務與投資認知不匹配，勸「先做功課再進場」，避免把投資當成保本存款。部分網友則用簡化說法回應「大盤漲變多、大盤跌變少」，試圖把問題拉回基本常識。

此外，少數留言延伸到風險警示與戲謔式補充，有人開玩笑稱「先把錢給我放一年就知道了」，也有人以「可能被詐騙歸零」提醒資金安全，甚至出現「改買BTC明年變3000萬」、「直接買台積電變2億」等誇張說法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 ETF Dcard 0050元大台灣50

相關新聞

砸2000萬買0050⋯1年賺多少？網指「提問沒意義」：投資期太短

0050是許多人鍾愛的存股標的之一。一名網友在Dcard發文請益「現在買0050可以嗎？2000萬放一年會變多少？」引發留言區熱議。討論焦點不在精算報酬，反而集中於提問方式過度天真、時間尺度太短，以及「有兩千萬卻問得像新手」遭網友嘲諷，甚至出現大量反諷式回覆與勸退聲浪。

AI會是下個泡沫？市場仍在半信半疑…各專家狂潑冷水反讓行情走更久

最近的全球投資市場忽漲忽跌，而且是下跌大於上漲的走勢。不必多說，就是AI產業是不是「泡沫即將來臨」的問題，一再地引發正反兩面交戰所致，因為現在各科技大公司投入AI的熱烈程度，就像2000年網路泡沫前的

藏壽司撤出上海獲利回升？網點出「最大風險」：同業競爭壓力大

亞洲藏壽司(2754)停止上海三家分店營運，網友看好藏壽司可望回歸以台灣本業評價，並推估2026年在折舊費用趨緩、展店節奏放慢下，獲利率有望改善，進而帶動EPS提升，詢問「是否有站穩百元的實力」。貼文引發熱烈回應，討論焦點除基本面推估外，更集中在「產品體驗」與「壽司郎競爭壓力」。

S&P500單日重挫2％後進場…17年來勝率100％！詹璇依：除了這年例外

財經主持人詹璇依影音中指出，近期美股持續震盪，讓不少投資人對進場時機感到困惑。她以標普500指數為例，說明市場大幅下跌時的歷史表現。 詹璇依表示，根據統計，當標普500指數單日跌幅超過2%時，若

華爾街喊「科技七雄明年退位」挨酸太好心！網曝翻譯：準備收割

華爾街投銀策略師預期2026年美股將出現類股大輪動，資金從「科技七雄」轉往醫療、工業、金融、能源等景氣循環族群與中小型股，相關報導被轉貼至PTT後，網友討論焦點多落在「華爾街為何突然報明牌」、是否意在「騙人交出七巨頭持股」，並延伸到台灣網友常見的反指標心態，有人直言「這麼好心先跟你說明年漲甚麼？」、「翻譯：我要下車」。

《富爸爸》作者喊AI推升失業率！他憂「裁員前的沉默期」：白領衝擊更大

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎警告AI恐推升失業率至20%、衝擊白領與高材生，引發PTT網友熱議。有網友直言美國就業已呈「低失業、低招聘」，認為企業正因導入或觀望AI而縮手招募，未來恐加速走向「大裁員潮」，甚至建議白領「先學怎麼炸薯條、可能要去開餐車」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。