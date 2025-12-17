砸2000萬買0050⋯1年賺多少？網指「提問沒意義」：投資期太短

0050是許多人鍾愛的存股標的之一。一名網友在Dcard發文請益「現在買0050可以嗎？2000萬放一年會變多少？」引發留言區熱議。討論焦點不在精算報酬，反而集中於提問方式過度天真、時間尺度太短，以及「有兩千萬卻問得像新手」遭網友嘲諷，甚至出現大量反諷式回覆與勸退聲浪。

元大台灣50(0050)為台灣市值型ETF代表之一，主要追蹤台灣50指數，投資組合以大型權值股為主，具分散單一個股風險的特性，常被視為「跟大盤走」的長期配置工具；其成分股權重會隨市值變化調整，台積電通常為最大成分股，但並非如部分網友所言「占比6成」那樣固定，仍需以官方最新成分與權重為準。

原PO僅拋出「2000萬投入、放一年會變多少」的問題，未交代風險承受度、進出場方式或報酬期待，導致多數回應認為「問了也等於沒問」。有人直言一年期太短，市場可能大漲也可能大跌，「有可能變2500萬，也可能變1500萬，所以買0050別看那麼短」，並提醒報酬無法預測，重點在投資目的與持有策略。

留言區也出現大量一致的批評與酸言酸語，包含「無意義的提問」、「你商業大學自己算算看」、「網路是很好的東西這需要問？」更有人直接質疑原PO財務與投資認知不匹配，勸「先做功課再進場」，避免把投資當成保本存款。部分網友則用簡化說法回應「大盤漲變多、大盤跌變少」，試圖把問題拉回基本常識。

此外，少數留言延伸到風險警示與戲謔式補充，有人開玩笑稱「先把錢給我放一年就知道了」，也有人以「可能被詐騙歸零」提醒資金安全，甚至出現「改買BTC明年變3000萬」、「直接買台積電變2億」等誇張說法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。