美股上漲台股崩什麼？苦主感嘆「太早進場」變小丑 網聲援：只是修正

台股近日盤中走弱，引發投資人關注，一名網友在Dcard發文直呼「昨天美股不是漲嗎，今天台股在崩什麼」，貼文迅速引來大量留言討論。多數網友直指原PO對美股行情認知有誤，認為這波下跌稱不上「崩盤」，只是漲多後的正常修正。

近期美股表現震盪，除了特斯拉個股相對強勢外，包含那斯達克、費城半導體指數，以及蘋果、AMD、美光、台積電ADR等科技股普遍走弱，加上市場關注非農就業數據、各大央行利率決策與四巫日結算，風險情緒升溫，也影響台股短線表現。

原PO在文中表示，自己因為看到前一日美股上漲而對台股下跌感到困惑，後續也坦承可能是「美股只有看特斯拉」，才誤以為整體行情偏多。該說法引來不少網友調侃，有人直言「我就是昨天以為會噴，結果今天一看直接變小丑」，也有人自嘲誤判情勢、過早進場加碼。

多數留言則形成共識，認為台股並未出現真正崩盤。有網友指出「跌1%左右叫崩？」、「這只是漲多修正」、「真正的崩是開盤一片跌停」，也有人強調前一個交易日跌幅本就不足，當日補跌並不意外。另有投資人認為外資賣超與匯率波動，可能讓台股再度成為「提款機」。

此外，也出現不同角度的補充與延伸討論。有網友提醒市場短期利空因素密集，包含數據公布與期貨結算，波動本就加劇；也有人反而樂觀看待修正，直言「希望一直跌才有便宜可以買」。少數人則分享自身持股仍逆勢上漲，對大盤波動「無感」，認為單日漲跌不必過度解讀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。