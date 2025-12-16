AI會是下個泡沫？市場仍在半信半疑…各專家狂潑冷水反讓行情走更久

快訊

最近的全球投資市場忽漲忽跌，而且是下跌大於上漲的走勢。不必多說，就是AI產業是不是「泡沫即將來臨」的問題，一再地引發正反兩面交戰所致，因為現在各科技大公司投入AI的熱烈程度，就像2000年網路泡沫前的瘋狂情景，叫人怎能不擔心！

認為AI產業不會泡沫、但是要審慎應對的人會覺得：AI產業發展是人類百年一遇的機緣，而且俗話說「富貴險中求」，只要隨時保持著警覺、不借錢投資、不過度樂觀、不全部All In就好！

循環投資讓人心不安

認為AI產業終將泡沫，現在要極為小心、保留現金的人會覺得：AI殺手級應用未普及、大巨頭企業「循環投資」太浮濫、營收和投入金額不成正比，還是退場觀望比較令人安心！

其實，這正反兩方的論點都有其道理，如果是你，會比較認同哪一方的論點呢？

直接給出我的想法：比較認同前者的論點，最主要的原因是：人類是地表上學習能力很強的生物，所以有了上次全球網路泡沫的血淋淋教訓之後，現在的專家、投資人每隔一陣子，就會站出來質疑AI產業的遠景、批判大巨頭過度投資、把關財報的現金流概況，也促使相關AI個股的股價大跌一下。這樣的批判、修正走勢可以適時地澆熄AI產業的熱度，對於AI產業以及個股的長遠發展絕對是利遠大於弊。

在半信半疑中成長

大家可能都快要忘記全球共同基金的先驅者、股市名人－約翰 坦伯頓（John Templeton）所說過的至理名言：「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅」（Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.）。

從以上的這句股市名言，對照AI產業至今才發展3年多的時間（ChatGPT是2022年11月底才出來的），推算目前全球的AI行情才只是走到「半信半疑中成長」的階段而已，因為現在就有一大堆的專家、學者對於AI產業遠景抱持半信半疑的看法，所以絕對還不到「在憧憬中成熟」的階段，更別說認為明年（2026年）的AI個股的行情，就會「在充滿希望中毀滅」了！

然而，投資一定有風險，股價漲多了、或是漲得太不合理時，一定是要跌下來、休息一下的，而且有這些專家、學者隨時幫忙提醒、警告、批判、踩煞車...才能讓AI產業不要衝太快、衝過頭、行情走得更長久、走得更平穩一點、不要走得心驚肉跳，這樣不是更好？

