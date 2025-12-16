S&P500單日重挫2％後進場…17年來勝率100％！詹璇依：除了這年例外

中華電(2412)股價穩定，常被投資人作為存股標的。一名網友在PTT發文表示，已通過富邦銀行房貸800萬元、30年期、利率2.6%、含3年寬限期，打算在兩年後赴美攻讀碩士前，將撥款資金「全買中華電」以追求高於貸款成本的報酬，引發網友熱議「輸不起卻想找穩賺標的」的風險認知矛盾，也有人討論2年資金期限下該如何配置。

2025-12-16 08:34