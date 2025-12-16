快訊

S&P500單日重挫2％後進場…17年來勝率100％！詹璇依：除了這年例外

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
詹璇依指出，歷史統計顯示，S&P500單日下跌超過2%後進場，除了2008年外，三個月與六個月後勝率皆為100%。記者余承翰／攝影
詹璇依指出，歷史統計顯示，S&P500單日下跌超過2%後進場，除了2008年外，三個月與六個月後勝率皆為100%。記者余承翰／攝影

財經主持人詹璇依影音中指出，近期美股持續震盪，讓不少投資人對進場時機感到困惑。她以標普500指數為例，說明市場大幅下跌時的歷史表現。

詹璇依表示，根據統計，當標普500指數單日跌幅超過2%時，若選擇進場布局，後續表現具有高度一致性。

從歷史數據來看，除了2008年金融海嘯這個特殊年度之外，其餘情況在進場後三個月與六個月的勝率皆為100％

她進一步說明，相關統計涵蓋長達17年的市場資料，在上述條件下，未曾出現例外情形。這也顯示，單日大幅回檔並不必然代表風險升高，反而可能是長期投資的觀察時點之一

詹璇依強調，面對市場下跌與波動，投資人不必過度恐慌。從歷史經驗來看，當市場出現明顯修正時，反而應該理性看待，理解波動本身也是市場的一部分。

她最後指出，關鍵不在於逃避下跌，而是在於是否能在波動中掌握高勝率的進場機會

◎本文內容已獲 基金小姐姐詹璇依 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

