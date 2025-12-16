遭酸「對著做就好」到25,258過關！杜金龍台積電投資法曝光：EPS、本益比才是錨點

阿格力在節目中回顧，一年前邀請杜金龍（稱「杜大師」）對談時，網路上曾出現不少質疑聲音，包括「跟老杜對著做就好」、「看不懂波浪理論」等評論。不過阿格力指出，當時杜金龍明確提到「25,258會過」，而該關卡已於今年9月12日正式突破，成為市場實際走勢的一個觀察點。

杜金龍則回應，自己向來不以留言為依據，而是專注在市場結構與節奏判讀，「波浪理論本來就不是每個人都會信」，投資方法終究回到個人選擇。

投資核心觀念：總經、EPS、本益比是基本功

談到投資方法，杜金龍表示，買賣股票不能只看題材，仍須回到基本面，包括總體經濟指標如 GDP、出口，以及企業獲利表現。他強調，無論價值型或成長型投資，「EPS一定要看，本益比要有概念」，否則很容易在市場震盪時失去依據。

他也提到，自己長期Key入上市公司資料，透過獲利變化判斷企業體質，並非單純依賴短期消息或市場情緒。

馬年行情看法：重點在節奏 而非單一點位

在談及明年馬年行情時，杜金龍引用長期生肖統計指出，馬年歷史表現好壞參半，其中曾出現過極端下跌案例，但若排除該年度，其餘馬年多為漲跌交錯、區間整理的型態。

他表示，從過往經驗來看，馬年常見的走勢是前段仍有表現空間，中段進入整理，後段再觀察是否轉強。他也提醒，這類統計屬於歷史整理，並非預測結果，投資人不應只盯著指數高低點，而忽略操作節奏。

AI與企業獲利：股市終究回到「賺不賺錢」

針對產業面，杜金龍指出，市場雜音雖多，但最終仍須回到企業獲利本身。他分享，從目前掌握的資料來看，上市公司整體獲利仍有成長預期，其中電子與AI相關族群的成長幅度相對明顯。

他認為，討論泡沫與否之前，仍需先檢視實際EPS與資本支出狀況，短期內市場仍以基本面數據作為主要依據。

台積電操作心法曝光：EPS、本益比是錨點 重點在資金與心理準備

談到台積電操作，杜金龍在節目中分享自身實際經驗，指出評估進出時，核心仍在企業獲利能力與估值結構，而非短線價格波動。他表示，觀察台積電時，自己會先看EPS表現，再搭配歷史本益比區間來評估長期價值。

杜金龍指出，目前市場對台積電的獲利預期，普遍認為今年EPS約在64元，明年約在76元，市場也有人直接以80元作為概算。他提到，台積電過去長期本益比大約落在20倍左右，若以這個水準來看，EPS乘上本益比，便能形成一個長期價值參考區間。

他也提醒，在多頭主升段時，市場情緒推升本益比並非罕見，極端情況下甚至可能來到25倍，但這類估值通常伴隨情緒溢價，投資人更需要理解自身風險承受度，而非盲目追價。

杜金龍回顧自身操作經驗指出，自己曾在台積電約780元附近分批布局，之後股價一路上行。他提到，即使是台積電這類權值股，回檔幅度仍可能相當劇烈，例如曾出現單日大幅下跌的情況，買進後短時間內仍可能面臨帳面壓力。

對此，他強調，操作關鍵不在於是否「買在最低點」，而在於進場前是否已做好資金與心理準備。他指出，若投資人能接受短期回檔，並清楚知道自己是基於長期EPS成長而布局，則較不容易在波動中因恐慌而出場。

杜金龍也補充，這樣的操作邏輯並非適用於所有股票。台積電之所以能承受較大的價格波動，前提在於其先進製程市占率高、產業需求仍在，基本面支撐相對明確。他提醒，若是競爭激烈、產業能見度低的個股，即便價格下跌，也不一定具備相同的反彈條件。

他總結指出，投資台積電這類大型權值股，重點不在預測價格會到哪，而是建立對獲利、估值與風險的完整理解，讓時間成為消化價格波動的工具，而非壓力來源。

操作與理財重點：用部位控風險 而不是猜行情

在風險控管方面，杜金龍表示，自己的做法不是頻繁進出市場，而是透過調整持股部位因應行情變化。當市場漲幅已大時，會逐步降低持股比例、保留現金；整理階段則耐心等待，再視情況進場。

阿格力也補充，無論是留現金、配置不同資產，或預留生活所需資金，核心目的都是讓投資不影響生活，避免在市場回檔時因心理壓力做出錯誤決策。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。