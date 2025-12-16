藏壽司撤出上海獲利回升？網點出「最大風險」：同業競爭壓力大

亞洲藏壽司(2754)停止上海三家分店營運，網友看好藏壽司可望回歸以台灣本業評價，並推估2026年在折舊費用趨緩、展店節奏放慢下，獲利率有望改善，進而帶動EPS提升，詢問「是否有站穩百元的實力」。貼文引發熱烈回應，討論焦點除基本面推估外，更集中在「產品體驗」與「壽司郎競爭壓力」。

一名網友在PTT發文表示，藏壽司上海店自2023年開出以來長期虧損，如今確定收攤且法說會提到不再大幅提列資產減損，投資人或可更聚焦台灣營運。他指出台灣區營業利益率除疫情及2024年食安事件干擾外，單季約有5%保底、全年多落在6%-8%。另依公司說法，高速展店期已過、部分店面折舊結束，推估2026年費用下降；若2026年新增5店、每店月營收700萬元估算，全年營收可至59億元，在營益率8%情境下稅後EPS約10元、若6%則約8元。

除基本面外，原PO也提到籌碼面觀察，推測近期特定分點賣超可能與內部人相關，但亦被特定分點承接、集保總戶數下降，整體不算太難看。整體論述以「上海止血＋折舊壓力緩」作為獲利修復主軸，並保留海外展店「小小的夢」。

不過，多數網友回應較偏「消費者體感」與競品比較，認為藏壽司在台灣面臨壽司郎展店與口碑壓力，有人直言「壽司郎海放」、「被壽司郎虐」，也有不少留言批評「貴又難吃」、「料變少」、「鮭魚品質越來越爛」，認為餐飲股關鍵仍在回頭客與產品力。另有一群人以「轉蛋、聯名」看待品牌熱度，提到過去「吉伊卡哇概念」帶動話題，甚至出現「沒吉伊沒未來」、「等扭蛋再買」等說法，顯示部分投資人更關注短期題材與人潮。

在不同意見與延伸討論上，有人提醒餐飲股若海外拓展失利，台灣市場腹地有限、成長性難支撐高本益比；也有人從估值角度直算「以今年EPS約3元，20倍本益比僅約60元」，質疑百元評價需靠更高成長或獲利率。亦有網友提出反例，稱特定門市仍「排爆」、口味偏好不該主導投資判斷，但也有曾上車者分享，過去對「拿台灣獲利補中國虧損」感到不滿而出場，並提醒餐飲業仍須留意突發食安風險可能一夕翻盤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。