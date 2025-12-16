快訊

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

藏壽司撤出上海獲利回升？網點出「最大風險」：同業競爭壓力大

聯合新聞網／ 綜合報導
藏壽司台南「永康永大路店」。圖／藏壽司提供
藏壽司台南「永康永大路店」。圖／藏壽司提供

亞洲藏壽司(2754)停止上海三家分店營運，網友看好藏壽司可望回歸以台灣本業評價，並推估2026年在折舊費用趨緩、展店節奏放慢下，獲利率有望改善，進而帶動EPS提升，詢問「是否有站穩百元的實力」。貼文引發熱烈回應，討論焦點除基本面推估外，更集中在「產品體驗」與「壽司郎競爭壓力」。

一名網友PTT發文表示，藏壽司上海店自2023年開出以來長期虧損，如今確定收攤且法說會提到不再大幅提列資產減損，投資人或可更聚焦台灣營運。他指出台灣區營業利益率除疫情及2024年食安事件干擾外，單季約有5%保底、全年多落在6%-8%。另依公司說法，高速展店期已過、部分店面折舊結束，推估2026年費用下降；若2026年新增5店、每店月營收700萬元估算，全年營收可至59億元，在營益率8%情境下稅後EPS約10元、若6%則約8元。

除基本面外，原PO也提到籌碼面觀察，推測近期特定分點賣超可能與內部人相關，但亦被特定分點承接、集保總戶數下降，整體不算太難看。整體論述以「上海止血＋折舊壓力緩」作為獲利修復主軸，並保留海外展店「小小的夢」。

不過，多數網友回應較偏「消費者體感」與競品比較，認為藏壽司在台灣面臨壽司郎展店與口碑壓力，有人直言「壽司郎海放」、「被壽司郎虐」，也有不少留言批評「貴又難吃」、「料變少」、「鮭魚品質越來越爛」，認為餐飲股關鍵仍在回頭客與產品力。另有一群人以「轉蛋、聯名」看待品牌熱度，提到過去「吉伊卡哇概念」帶動話題，甚至出現「沒吉伊沒未來」、「等扭蛋再買」等說法，顯示部分投資人更關注短期題材與人潮。

在不同意見與延伸討論上，有人提醒餐飲股若海外拓展失利，台灣市場腹地有限、成長性難支撐高本益比；也有人從估值角度直算「以今年EPS約3元，20倍本益比僅約60元」，質疑百元評價需靠更高成長或獲利率。亦有網友提出反例，稱特定門市仍「排爆」、口味偏好不該主導投資判斷，但也有曾上車者分享，過去對「拿台灣獲利補中國虧損」感到不滿而出場，並提醒餐飲業仍須留意突發食安風險可能一夕翻盤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

壽司郎 藏壽司 餐飲 PTT

延伸閱讀

0050存一輩子、0052拚五年？網戰翻：不如單壓台積電就好

股市震盪是好事…AI永動機還在轉 ！009803市值＋成長「二刀流」ETF

當沖1天就賠掉30萬！他3年虧掉上百萬畢業勸世：一般人真的玩不贏主力

S&P500單日重挫2％後進場…17年來勝率100％！詹璇依：除了這年例外

相關新聞

藏壽司撤出上海獲利回升？網點出「最大風險」：同業競爭壓力大

亞洲藏壽司(2754)停止上海三家分店營運，網友看好藏壽司可望回歸以台灣本業評價，並推估2026年在折舊費用趨緩、展店節奏放慢下，獲利率有望改善，進而帶動EPS提升，詢問「是否有站穩百元的實力」。貼文引發熱烈回應，討論焦點除基本面推估外，更集中在「產品體驗」與「壽司郎競爭壓力」。

S&P500單日重挫2％後進場…17年來勝率100％！詹璇依：除了這年例外

財經主持人詹璇依影音中指出，近期美股持續震盪，讓不少投資人對進場時機感到困惑。她以標普500指數為例，說明市場大幅下跌時的歷史表現。 詹璇依表示，根據統計，當標普500指數單日跌幅超過2%時，若

華爾街喊「科技七雄明年退位」挨酸太好心！網曝翻譯：準備收割

華爾街投銀策略師預期2026年美股將出現類股大輪動，資金從「科技七雄」轉往醫療、工業、金融、能源等景氣循環族群與中小型股，相關報導被轉貼至PTT後，網友討論焦點多落在「華爾街為何突然報明牌」、是否意在「騙人交出七巨頭持股」，並延伸到台灣網友常見的反指標心態，有人直言「這麼好心先跟你說明年漲甚麼？」、「翻譯：我要下車」。

《富爸爸》作者喊AI推升失業率！他憂「裁員前的沉默期」：白領衝擊更大

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎警告AI恐推升失業率至20%、衝擊白領與高材生，引發PTT網友熱議。有網友直言美國就業已呈「低失業、低招聘」，認為企業正因導入或觀望AI而縮手招募，未來恐加速走向「大裁員潮」，甚至建議白領「先學怎麼炸薯條、可能要去開餐車」。

遭酸「對著做就好」到25,258過關！杜金龍台積電投資法曝光：EPS、本益比才是錨點

阿格力在節目中回顧，一年前邀請杜金龍（稱「杜大師」）對談時，網路上曾出現不少質疑聲音，包括「跟老杜對著做就好」、「看不懂波浪理論」等評論。不過阿格力指出，當時杜金龍明確提到「25,258會過」，而該關

房貸800萬想全押中華電⋯他要利率2.6％以上+穩定不賠！網輸不起就別賭

中華電(2412)股價穩定，常被投資人作為存股標的。一名網友在PTT發文表示，已通過富邦銀行房貸800萬元、30年期、利率2.6%、含3年寬限期，打算在兩年後赴美攻讀碩士前，將撥款資金「全買中華電」以追求高於貸款成本的報酬，引發網友熱議「輸不起卻想找穩賺標的」的風險認知矛盾，也有人討論2年資金期限下該如何配置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。