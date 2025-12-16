《富爸爸》作者喊AI推升失業率！他憂「裁員前的沉默期」：白領衝擊更大

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎警告AI恐推升失業率至20%、衝擊白領與高材生，引發PTT網友熱議。有網友直言美國就業已呈「低失業、低招聘」，認為企業正因導入或觀望AI而縮手招募，未來恐加速走向「大裁員潮」，甚至建議白領「先學怎麼炸薯條、可能要去開餐車」。

根據媒體報導，清崎在X發文示警AI將取代大量工作；Anthropic執行長Dario Amodei亦曾提及，AI可能消滅半數入門白領職缺並推高失業率；馬斯克則稱AI與機器人進步後「工作可能可有可無」。清崎並再度宣傳降低依賴薪資、以房地產現金流與黃金白銀、比特幣等資產分散風險。

原PO在心得中指出，目前企業一方面用AI減少招募新鮮人，另一方面尚未全面裁員，反而更像「裁員前的沉默期」。他認為白領受衝擊更快，因電腦型工作「已更接近可被取代」，並用炸薯條、餐車等比喻提醒職涯轉向的現實壓力。

多數網友的共識則偏向「失業與市場的連動」討論，有人戲稱失業率愈高代表「未來GG2000見」，也有人直接解讀為「降息訊號」。另有留言延伸到資本市場邏輯，認為若企業靠AI減少人力成本，股市未必悲觀，甚至喊「失業越高股市越高」、「買AI股票就財富自由」。

不同意見則聚焦「誰會先被取代」與「AI落地速度」。部分網友認為AI主要衝擊初階或外包人力，尤其印度外包最危險；也有人反駁AI不只白領，餐飲點餐、自動炒菜、送餐機器人、倉儲自動化與農業機械化都在擴張，藍領同樣難倖免。另有網友質疑清崎一貫立場，批評其「黃金蛙」與爭議財務狀況；也有人提醒LLM成本、機器人成熟度與人口缺工等變數尚未定，失業潮是否成真仍待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。