房貸800萬想全押中華電⋯他要利率2.6％以上+穩定不賠！網輸不起就別賭

中華電(2412)股價穩定，常被投資人作為存股標的。一名網友在PTT發文表示，已通過富邦銀行房貸800萬元、30年期、利率2.6%、含3年寬限期，打算在兩年後赴美攻讀碩士前，將撥款資金「全買中華電」以追求高於貸款成本的報酬，引發網友熱議「輸不起卻想找穩賺標的」的風險認知矛盾，也有人討論2年資金期限下該如何配置。

原PO指出，後年7月出國將面臨約600萬至700萬元學費支出，這筆錢「輸不起」，希望在寬限期內以每月約1.7萬元利息成本，尋求「大於2.6%+穩定不賠」的投資方案，並在2412之外，點名0050、0056、美股、台積電、聯發科、貿聯及金融股等可能選項。

原PO在回覆推文時多次追問「所以怎麼辦？」並對美債、美元定存等建議提出疑慮，坦言「台灣收入不夠」、擔心匯差風險，並詢問「直債是直接買美債嗎？」顯示其核心訴求是用有限時間與低風險，換取可覆蓋借款利率的穩定報酬。

多數網友則直指「穩賺不賠不存在」，認為原PO以留學必要資金與貸款槓桿進場，本質接近賭博，且在2年期限下難以承受波動，普遍主張「投資請用閒錢」、「輸不起就定存」。也有人提醒市場無法保證兩年後處在上漲或下跌週期，若遇回檔或黑天鵝，恐被迫在低點變現，反而影響留學規劃。

另有網友提出分散配置或保守替代方案，包括短天期美債、直債到期還本、美元定存、台美大盤ETF分散等，但同時補充美債仍有匯率與價格波動風險。也有一派針對2412提出疑慮，提及公司近年「買綠電」、「受政策影響」等因素，類比中鋼存股經驗，認為「不會倒不等於不會賠」。相對地，少數留言仍鼓勵「2412很穩」或喊「all in」，但多被視為反諷或僅供參考的聲音。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。