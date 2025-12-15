台股先跌600點？夜盤重挫嚇壞投資人…郭哲榮：實際換算台股約跌400到500點

分析師郭哲榮表示，近期美國股市出現明顯回檔，台指期夜盤一度下跌561點，讓不少投資人擔心台股周一是否會直接重挫600點。不過他強調，投資人不必過度恐慌，因為台指期本來就較台股現貨存在約90至100點的正價差，若不考慮價差因素，實際換算後，台股約為下跌469點，最多可能落在400至500點區間。

郭哲榮指出，台指期下跌561點並不代表台股一定等幅反映，主要是因為期貨本身基期較高，因此市場不需要被表面數字嚇到。他也坦言，自己因擔心投資人情緒受到影響，特地在深夜加班錄影，希望協助大家釐清狀況、穩定心情。

針對近期甲骨文與博通因財報因素股價重挫，郭哲榮認為，市場反應過於嚴苛。他指出，博通與甲骨文的財報整體表現並不差，只是市場在眾多數據中，放大檢視毛利率略低於預期的細節，導致情緒急轉。他直言，這種「吹毛求疵」的檢視方式，讓股價短線出現較大波動，但不代表基本面出現重大問題。

對於美光股價下跌約6%，郭哲榮也提醒，單一美國記憶體股的修正，並不等於整體記憶體族群將同步重挫。他指出，近期包括NAND、硬碟相關個股本就漲幅不小，拉回屬正常現象，投資人不宜過度連結單一事件解讀整體產業走勢。

郭哲榮反覆強調，投資人最大的問題在於「上漲不敢買、拉回也不敢買」，最後往往錯失行情。他認為，台股在11月21日約26395點附近反彈超過2100點，就算短線回檔400至500點，仍屬健康整理，反而應該思考是否出現較好的進場點。

談到AI投資前景，郭哲榮表示，市場常質疑AI缺乏明確獲利模式，但實際上許多商業模式早已存在。他以臉書（Meta）為例，指出其年營收高達約5兆元，主要來自廣告收入，即便AI資本支出金額龐大，未來仍可能透過對消費者或企業端的多元收費方式回收成本。

他進一步指出，當市場逐漸習慣AI工具後，其黏著度與商業價值將大幅提升，如同過去臉書從社群平台發展成廣告巨獸的過程。無論是搜尋、內容生成、專業服務或企業應用，AI未來都存在更多變現空間，不必過度擔憂所謂「AI泡沫」。

對台股後市，郭哲榮仍維持正向看法，認為年底前台股有機會挑戰29000點，並重申「拉回就是找買點」的策略。他也提醒，若投資人因短線回檔而不敢進場，反而容易在後續行情中感到後悔。

最後，郭哲榮強調，台指期雖下跌561點，但考量正價差後，實際影響有限，市場不必過度恐慌。他認為，短線回檔約400至500點屬合理整理，投資人應保持平常心、審慎布局，為年底與明年的行情預作準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。