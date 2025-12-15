AI與半導體全面倒地…費半大跌逾5％！台股今將「震撼教育」市場憂開盤不好過

快訊

美股科技股12日出現明顯賣壓，博通、甲骨文等AI相關個股重挫，拖累費城半導體指數單日下跌逾5%。分析師指出，市場對AI營收結構與估值出現質疑，短線情緒急轉,也讓台股周一開盤面臨不小震盪壓力。
台股上周連續第三周收紅，市場原本延續偏多氣氛，但周末國際盤勢急轉。隨著甲骨文與博通公布最新財報後，市場對AI題材的期待落空，美股科技股於12日出現明顯賣壓，AI與半導體族群同步走弱，費城半導體指數單日下挫逾5%，也讓市場對台股本周開盤增添不確定性。

財經專家阮慕驊率先在臉書點出市場風險，直言台指期夜盤已重挫超過500點，「周一開盤恐怕就是直接往下」。不過他也認為，若利空一次性反映，反而優於開高後再殺低的盤勢，並進一步提醒投資人留意美股結構性問題，道瓊與標普500雖續創新高，但那斯達克未同步突破，費城半導體指數則成為觀察AI泡沫的重要指標。

回顧美股當日表現，科技股全面走弱，被市場形容為AI題材的「黑色星期五」。博通股價單日重挫逾11%，美光跌幅接近7%，英特爾、超微與甲骨文跌幅皆超過4%，輝達亦回落近4%，台積電ADR同步下滑4.2%，顯示資金短線明顯撤出科技權值股，市場對AI評價過高的疑慮再度升溫。

對於博通股價重挫，半導體分析師陸行之指出，投資人開始擔心博通AI營收大幅成長，主要來自自2026年下半年起承接更多毛利率相對偏低的Anthropic AI機櫃系統訂單，而非高毛利晶片出貨量增加，導致市場重新檢視其AI營收結構與獲利品質。在此疑慮下，博通股價單日重挫11.4%，並拖累AI產業鏈同步走弱，費城半導體指數也下跌5.1%。他進一步指出，包括輝達、超微與台積電等AI關鍵個股，當日跌幅皆落在3%至5%之間，Astera Labs亦因市場憂心其無法切入Anthropic AI機櫃系統相關訂單而大跌14%；此外，協助谷歌組裝系統的Celestica，以及多家光通訊相關公司股價也同步重挫。陸行之直言，台灣AI產業鏈下周一恐將迎來一波「震撼教育」，短線壓力難以避免。

至於甲骨文與博通的後續影響，阮慕驊則分析，甲骨文反映的是市場對財務與未來展望的疑慮，而博通則屬於漲多後的獲利回吐。他形容現階段「賣鏟子的仍優於挖礦的」，並指出甲骨文這隻AI礦坑的「金絲雀」近期確實顯得疲弱，但不代表AI產業即將崩盤，畢竟美國已在AI領域投入國家層級資源，短期內不可能輕言退場。

放眼台股中長期走勢，市場看法仍偏向正面。富邦投顧董事長陳奕光表示，明年台股上看三萬點幾乎已成市場共識；回到今年來看，距離年底封關僅剩約15個交易日，在基本面未遭實質破壞下，年底前仍有機會再度挑戰歷史新高。隨著出口與外銷訂單持續成長，盤勢可望維持「選股為主、輪動上漲」的格局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

