快訊

高雄噁警密錄器偷拍報案女性！「AI換臉」合成裸女…多人受害

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

投資0050不如買台積電？內行人點破關鍵：目的不同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己買進0050已經半年了，帳面上小有獲利，但卻好奇「既然這樣，為什麼不直接買台積電？」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己買進0050已經半年了，帳面上小有獲利，但卻好奇「既然這樣，為什麼不直接買台積電？」。示意圖／Ingimage

你平常有在投資理財嗎？一名網友分享，自己買進0050已經半年了，帳面上小有獲利，但卻好奇「既然這樣，為什麼不直接買台積電？」，認為台積電的報酬一定更高。貼文一出後，不少網友都給出解答。

這名網友在Dcard以「買0050後，不懂為何不直接買台積電？」為題，指出自己是投資新手，抱著穩健心態先從0050開始投資，雖然帳面上小有獲利，但發現若用同樣金額購買台積電，報酬看起來更多，讓他開始懷疑自己的投資標的。

這名網友進一步說明，雖然知道這類問題被討論到爛，但他真正進場後，感受特別深刻，似乎有「不管有多少錢，好像都該買台積電」的錯覺。唯一讓他卻步的，是台積電股價波動較大，自己未必扛得住下跌風險。

貼文一出後，不少網友都表示「ETF分散風險，簡單來說，如果未來AI泡沫了，0050自動換股，台積電會變成股灰」、「那是比重問題，有一天如果頂呱呱上市，市值跟現在台積電交換，那0050就是自動幫你追蹤頂呱呱，然後台積電就不會在0050裡，而當初一直看好台積電的你，遲遲不知道什麼時候要脫手，什麼屁都沒有」、「因為0050會自動汰弱留強，不用自己篩選」、「台股權值比重是隨著時間變化的，買0050就是懶，讓他自己調整」、「台積電倒了，0050還有40%，你買台積電就直接變壁紙」。

此外，也有部分網友回應「你只看漲，沒在看跌的嗎？」、「你要看的是長期不是短期」、「說實話，這個可能要10～20年以上，才有辦法驗證」、「兩個都買不就好了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 分散風險 台股

延伸閱讀

詐騙手法又更新！她曝Email內容超恐怖 一票網友爆共鳴：很變態

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

論及婚嫁男友硬買房…銀行核貸不如預期 她嘆生活品質變調：該分？

為何越賺越窮？ 理財顧問揭「真相」：別讓這習慣毀了你

相關新聞

投資0050不如買台積電？內行人點破關鍵：目的不同

你平常有在投資理財嗎？一名網友分享，自己買進0050已經半年了，帳面上小有獲利，但卻好奇「既然這樣，為什麼不直接買台積電？」，認為台積電的報酬一定更高。貼文一出後，不少網友都給出解答。

台股正二停利改攻美半導體槓桿ETF！網讚：長期看多才是贏家

PTT一名網友日前發文，表示在加權指數逼近自己設定的短線目標價時，選擇將台股正二（台股指數兩倍槓桿 ETF）停利出場、改以美股半導體槓桿 ETF 作為主要操作標的，引來大批網友恭喜「賺爛」，同時也針對「AI 是否泡沫」、長期做多與恐慌心態、以及股板「造神文化」展開討論。有網友認為，真正危險的不是高檔行情，而是「危險仔自己那點資產部位」。

川普稱晶片正自台移美！網憂「台灣遭掏空」：只剩股市虛胖

美國總統川普宣稱，美國很快將拿回全球四至五成晶片市場，並點名「台灣的晶片產業正移動到美國」，消息被轉貼到PTT後掀起熱烈討論。網友一方面質疑川普言論可信度，另一方面也擔心台積電赴美設廠是否等同「掏空台灣」、拆掉「矽盾」，還有人乾脆把這番話解讀為「翻譯：買GG（台積電）」的股市風向。

台新新光金11月自結獲利亮相！市場聚焦數據解讀與12月表現

台新新光金（2887）公告114年11月自結合併業績，單月稅後盈餘52億元，前11月累計稅後盈餘339億元，每股稅後盈餘（EPS）1.79元；若不計入外匯價格變動準備金，累計EPS為2.12元。相關數據公布後，引發市場關注，也在PTT股板掀起討論。

力積電股價向上⋯營收卻只年增1成！網諷「噴心酸」：比上個月還少

力積電（6770）公布11月營收40.92億元、年增10.11%，相關數據被轉貼至PTT股板後，引發網友熱議。有人直呼「噴噴噴」、「年底就懂」，預期利多有望推升股價續攻；也有人嫌營收「不怎樣」、質疑漲價效應未見反映，批評「這種垃圾在漲三小」，多空情緒對比鮮明。

12月股市上漲機率100％？他嗨喊「年底三萬點」 網反憂崩跌

台股加權指數距離盤中歷史新高僅逾百點，投信喊話「12月上漲機率100％」，相關報導被轉貼到PTT後，引發網友熱烈討論。有人直呼「一片樂觀、穩中穩」、預言年底三萬點，也有人解讀為「出貨文」、警告過度樂觀恐成反指標，甚至笑稱「有這種文，不崩我隨便你」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。