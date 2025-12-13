投資0050不如買台積電？內行人點破關鍵：目的不同

你平常有在投資理財嗎？一名網友分享，自己買進0050已經半年了，帳面上小有獲利，但卻好奇「既然這樣，為什麼不直接買台積電？」，認為台積電的報酬一定更高。貼文一出後，不少網友都給出解答。

這名網友在Dcard以「買0050後，不懂為何不直接買台積電？」為題，指出自己是投資新手，抱著穩健心態先從0050開始投資，雖然帳面上小有獲利，但發現若用同樣金額購買台積電，報酬看起來更多，讓他開始懷疑自己的投資標的。

這名網友進一步說明，雖然知道這類問題被討論到爛，但他真正進場後，感受特別深刻，似乎有「不管有多少錢，好像都該買台積電」的錯覺。唯一讓他卻步的，是台積電股價波動較大，自己未必扛得住下跌風險。

貼文一出後，不少網友都表示「ETF分散風險，簡單來說，如果未來AI泡沫了，0050自動換股，台積電會變成股灰」、「那是比重問題，有一天如果頂呱呱上市，市值跟現在台積電交換，那0050就是自動幫你追蹤頂呱呱，然後台積電就不會在0050裡，而當初一直看好台積電的你，遲遲不知道什麼時候要脫手，什麼屁都沒有」、「因為0050會自動汰弱留強，不用自己篩選」、「台股權值比重是隨著時間變化的，買0050就是懶，讓他自己調整」、「台積電倒了，0050還有40%，你買台積電就直接變壁紙」。

此外，也有部分網友回應「你只看漲，沒在看跌的嗎？」、「你要看的是長期不是短期」、「說實話，這個可能要10～20年以上，才有辦法驗證」、「兩個都買不就好了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。