捨棄只聽明牌的習慣找出潛力飆股 商學院教授：多看看好公司的財務報表

讓財務報表成為培養未來企業領導人的輔助工具。

企業領導人必須具備四種關鍵能力（包括正確認知現況、協調整合、形成願景以及嘗試創新，請參閱第二章），這些能力都能透過對財務報表的認識來加以鍛鍊。

本文出自《財報就像一本故事書》 企業應培養可能成為領導幹部的經理人（尤其是沒有會計、財務背景者），使其具有檢視財務資料以判斷企業競爭力強弱的能力。

經理人必須養成閱讀「經典企業」年報的習慣。

在學習成長的過程中，經理人往往太過依賴所謂「管理大師」的企管著作，這些「大師」通常是管理顧問或學者身分。然而，真正的管理大師，其實是創造一個個卓越企業的執行長和其經營團隊。

這些卓越企業所編製的年報，是這些管理大師「原汁原味」、坦誠的自我檢討，並不只是例行的法律及公關文件而已。

找出你心儀的企業，閱讀它們從過去到現在的年報，尤其是面臨重要策略轉折前後期的討論。持之以恆地閱讀，你會看出財報數字背後更深沉的管理智慧。

而投資人若能捨棄只聽明牌的習慣，多看看好公司的財務報表，自然可以逐漸培養辨識優質企業的能力。別忘了正派武功的不變心法─財務報表必須實踐「誠信」的價值觀。

一間令人尊敬的企業，是一個能創造「多贏」及「共好」的組織。檢驗企業實踐「誠信」的最佳方法，便是觀察公司對待小股東的態度。

小股東在資本市場中處於財富弱勢與資訊弱勢，當弱勢團體在財務資訊公開透明等領域也受到妥善照顧，這間公司對實踐「誠信」的努力就無庸置疑。

最後，在這本書中，要練的這一招是「用財報說故事」。

財報就像一本故事書，創業家說它，必須講出獨特價值，企業才有存活機會；經理人寫它，必須聚焦連結，才會寫得精采；投資人讀它，必須確認所託得人（創業家與經理人），才會讀得安心。

財報就像一本故事書，它顯現了經營團隊商業智謀的高低，衡量了企業競爭力的強弱，也刻劃出企業的起伏興衰。當企業能持續創造價值、合理分享價值，才能邁向永續經營的王道。

