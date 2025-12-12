力積電股價向上⋯營收卻只年增1成！網諷「噴心酸」：比上個月還少

力積電（6770）公布11月營收40.92億元、年增10.11%，相關數據被轉貼至PTT股板後，引發網友熱議。有人直呼「噴噴噴」、「年底就懂」，預期利多有望推升股價續攻；也有人嫌營收「不怎樣」、質疑漲價效應未見反映，批評「這種垃圾在漲三小」，多空情緒對比鮮明。

根據媒體報導，力積電11月營收為40.92億元，前11個月累計營收424.6億元，較去年同期成長3%。公司先前對外釋出漲價訊息，市場預期記憶體與晶圓代工報價回升，有助第4季營運改善，也推動股價提前反應，上演「先漲再看數字」走勢。不過，11月營收較10月出現月減，引發投資人對實際接單與產能利用率狀況的聯想。

一名網友在PTT發文說明力積電11月營收年增約一成，並附上原始新聞來源，未多加主觀評論，顯示其意在提供資訊，讓板友自行解讀「數字是否配得上股價」。也因公司先前管理層多次釋出樂觀說法，「年底就懂」成為股民之間的共同梗，本次營收公布後再度被拿出來反覆咀嚼。

不少網友選擇「先看股價不看營收」，留言表示「噴噴噴」、「穩了漲10倍」、「年底真的懂了」，並以「相信黃董」自我打氣，認為只要後續毛利率改善、虧轉盈，股價仍有想像空間；也有人指出，記憶體同族群如晶豪科、鈺創營收已連續成長，推估力積電營運回升只是時間早晚問題，且外資尾盤爆量買超、更被解讀為「偷看答案」。

但保守與質疑聲浪同樣不少，有人點出「問題是比上個月營收減少」、「才年增10%，漲價漲去哪裡了」，認為營收動能遠低於市場預期；也有人直言「營收爛到流湯」、「公司都請工讀生？漲價完全沒獲利」，並不看好第4季能真正擺脫虧損，估計「頂多打平」。部分網友則提醒，力積電長年被視為「故事多、實績少」，管理層「吹牛數十年如一日」，呼籲投資人勿只聽口號與題材，仍須回到實際獲利與財報表現來決定是否進場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。