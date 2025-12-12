台新新光金11月自結亮眼！網憂「校正回歸」：財報可信度低

台新新光金（2887）公告11月自結數據，單月稅後盈餘達52億元、累計稅後盈餘339億元，每股盈餘（EPS）1.79元，若不含外匯價格變動準備金，累計EPS更達2.12元。這份看似強勢的財報引起PTT股板熱議，但伴隨先前多次「自結更正」紀錄，不少網友對財報可信度仍舊抱持疑慮。

根據公開資訊觀測站資料，台新新光金控11月合併本月稅後盈餘52億元，旗下台新銀行、新光銀行與兩家壽險公司皆繳出正獲利，證券子公司亦持續貢獻。今年前11月累計稅後盈餘達339億元，母公司歸屬權益338.7億元。若排除外匯準備金影響，台新人壽的累計EPS為3.77元、新光人壽為5.26元，整體獲利表現較去年同期顯著改善。

一名網友在PTT轉貼自結公告，並在文末補充，標題所稱的「自結」為相較上月累計數的增加量，並列出9、10月自結累計的修正資訊，意在說明本次增幅來源。不過由於今年台新新光金財報曾多次「更正公告」，在市場留下陰影，因此本篇發布後隨即引發板上對「校正回歸」的褒貶不一。

在多方討論中，不少網友對數據表現給出正面回應，有人形容「太神啦」「資本報酬率佳」「人壽不賠就往好方向」，也有投資人認為本次獲利強勁，有助支撐明年配息，「配得出來就好」「期待12月再拚0.2」。部分網友進一步指出，台新接手後積極活化新光閒置資產，財報改善並非偶然，甚至有人喊出「明天一根？」看好短線行情。

不過質疑聲浪同樣強烈，不少網友直指該公司「財報我已經不相信了」、「全球唯一能校正EPS的公司」，擔心亮眼數字日後仍可能遭修正。「會不會過幾天又說要修正？」、「這家的財報可信嗎？」成為討論主軸之一，也有人揶揄「既然能校正回歸，不如開單月自結100億」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。