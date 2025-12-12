台新新光金11月自結亮眼！網憂「校正回歸」：財報可信度低

快訊

早上洗澡還是晚上？微生物與皮膚專家告訴你其實沒有標準答案

聯合新聞網／ 綜合報導
台新新光金控。圖／台新新光金控提供
台新新光金控。圖／台新新光金控提供

台新新光金（2887）公告11月自結數據，單月稅後盈餘達52億元、累計稅後盈餘339億元，每股盈餘（EPS）1.79元，若不含外匯價格變動準備金，累計EPS更達2.12元。這份看似強勢的財報引起PTT股板熱議，但伴隨先前多次「自結更正」紀錄，不少網友對財報可信度仍舊抱持疑慮。

根據公開資訊觀測站資料，台新新光金控11月合併本月稅後盈餘52億元，旗下台新銀行、新光銀行與兩家壽險公司皆繳出正獲利，證券子公司亦持續貢獻。今年前11月累計稅後盈餘達339億元，母公司歸屬權益338.7億元。若排除外匯準備金影響，台新人壽的累計EPS為3.77元、新光人壽為5.26元，整體獲利表現較去年同期顯著改善。

一名網友在PTT轉貼自結公告，並在文末補充，標題所稱的「自結」為相較上月累計數的增加量，並列出9、10月自結累計的修正資訊，意在說明本次增幅來源。不過由於今年台新新光金財報曾多次「更正公告」，在市場留下陰影，因此本篇發布後隨即引發板上對「校正回歸」的褒貶不一。

在多方討論中，不少網友對數據表現給出正面回應，有人形容「太神啦」「資本報酬率佳」「人壽不賠就往好方向」，也有投資人認為本次獲利強勁，有助支撐明年配息，「配得出來就好」「期待12月再拚0.2」。部分網友進一步指出，台新接手後積極活化新光閒置資產，財報改善並非偶然，甚至有人喊出「明天一根？」看好短線行情。

不過質疑聲浪同樣強烈，不少網友直指該公司「財報我已經不相信了」、「全球唯一能校正EPS的公司」，擔心亮眼數字日後仍可能遭修正。「會不會過幾天又說要修正？」、「這家的財報可信嗎？」成為討論主軸之一，也有人揶揄「既然能校正回歸，不如開單月自結100億」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878、00919、0056…組「月配」早落伍？專家：這兩檔換009803跟00982A

力積電股價向上⋯營收卻只年增1成！網諷「噴心酸」：比上個月還少

用00878股息買2張0056、150股0050！存股哥：高息+市值型+質押「強到有點作弊的感覺」

台股創高後拉回怎麼看？009803經理人點名：年底作帳＋12月勝率逾8成撐盤

力積電股價向上⋯營收卻只年增1成！網諷「噴心酸」：比上個月還少

力積電（6770）公布11月營收40.92億元、年增10.11%，相關數據被轉貼至PTT股板後，引發網友熱議。有人直呼「噴噴噴」、「年底就懂」，預期利多有望推升股價續攻；也有人嫌營收「不怎樣」、質疑漲價效應未見反映，批評「這種垃圾在漲三小」，多空情緒對比鮮明。

12月股市上漲機率100％？他嗨喊「年底三萬點」 網反憂崩跌

台股加權指數距離盤中歷史新高僅逾百點，投信喊話「12月上漲機率100％」，相關報導被轉貼到PTT後，引發網友熱烈討論。有人直呼「一片樂觀、穩中穩」、預言年底三萬點，也有人解讀為「出貨文」、警告過度樂觀恐成反指標，甚至笑稱「有這種文，不崩我隨便你」。

作帳行情啟動 AI、高息金融股最具漲相！16檔「年底作帳衝刺股」一次看

12月是傳統年底作帳衝刺期，投信勢必會把握機會，努力拉抬績效。 這時從11月回檔時投信逆勢加碼的個股中搜尋，應該可以看出著墨重點。

台積電11月營收月減=利空？網反挺「Q4能觸高標」：正常回檔非壞事

台積電(2330)公布11月合併營收為3436億元，月減6.5%、年增24.5%，累計前11月營收年增32.8%。消息一出，PTT瞬間炸鍋，討論焦點集中在「月減是不是利空」與「股價是否早已反映」，推文一面喊「完了、崩盤」，一面反串「問就是噴」，情緒對比強烈。

元大金（2885）持有10年以上報酬率達300％！達人：落後0050又如何？樂趣非數字能衡量

元大金（2885）與興農（1712）應是版主進入股市之後，率先買進的頭兩檔標的。 投資元大金是受到從事金融業的父親影響，還記得父親曾開玩笑地說：開賭場（證券行）的一定賺錢，於是版主傻傻買進。投資興農

