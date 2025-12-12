快訊

12月股市上漲機率100％？他嗨喊「年底三萬點」 網反憂崩跌

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股加權指數距離盤中歷史新高僅逾百點，投信喊話「12月上漲機率100％」，相關報導被轉貼到PTT後，引發網友熱烈討論。有人直呼「一片樂觀、穩中穩」、預言年底三萬點，也有人解讀為「出貨文」、警告過度樂觀恐成反指標，甚至笑稱「有這種文，不崩我隨便你」。

根據媒體報導，台股10日終場大漲218.13點，收在2萬8400.73點，距離2025年11月4日創下的歷史盤中高點2萬8554.61點僅差153.88點。台新投信指出，從過去十年統計，第四季台股上漲機率偏高，且「11月下跌、12月上漲」的組合出現時，上漲機率為100％，因此看好今年12月行情延續。該機構並強調，台灣全年GDP年增率可望上看7.3％，基本面強勁，加上外資、自營商與投信合計買超逾260億元，台股年底前有望再衝一波，後續將觀察美股走勢、關稅談判、Fed動向與各大法說會。

一名網友在PTT發文表示，目前台股距離歷史高點只差一小段，「差一點就能越過了」，認為現階段股市表現亮眼，也吸引愈來愈多散戶進場。他將多頭動能與美國潛在降息周期、台積電獲利持續創高連結，並表示看好這波漲勢有機會延續到明年，整體論調偏向對台股中長線多頭抱持信心。

不少網友在底下留言呼應樂觀看法，形容「一片樂觀！穩中穩！」、「遲早創新高」、「年底三萬、明年保守五萬點」，也有人指出，今年只要買大盤指數型商品，就能「打歪一堆亂買個股的人」。部分網友直言已經「歐印全做多」、認為「沒人在年底做空的，對吧」，也有人抓住「12月上漲機率100％」大做文章，笑稱「穩了」，顯示多數跟帖情緒偏向支持多頭續攻。

不過，質疑與保留意見也同步浮現。有網友認為，這類強調「歷史經驗」的樂觀報導帶有濃厚「出貨味」，指出「有這種文，不崩我隨便你」、「怎麼有股出貨的味道」。也有人提醒，指數創高不代表人人有賺，「問題是你的股票有漲嗎？」並舉出個股長期停滯為例。

另有網友警告「從歷史經驗、後照鏡開車」風險，提醒年底還有聖誕變盤、外資放假等變數，對「100％機率」說法抱持懷疑。多空論戰之中，也有人呼籲投資人勿只看情緒與標題，回到自身持股結構與風險承受度，審慎面對指數逼近歷史高點的關鍵時刻。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 PTT 台積電 關稅談判

