台股正二停利改攻美半導體槓桿ETF！網讚：長期看多才是贏家

PTT一名網友日前發文，表示在加權指數逼近自己設定的短線目標價時，選擇將台股正二（台股指數兩倍槓桿 ETF）停利出場、改以美股半導體槓桿 ETF 作為主要操作標的，引來大批網友恭喜「賺爛」，同時也針對「AI 是否泡沫」、長期做多與恐慌心態、以及股板「造神文化」展開討論。有網友認為，真正危險的不是高檔行情，而是「危險仔自己那點資產部位」。

原PO回顧，自己自今年 10 月下旬小台停利、降低槓桿以來，台積電股價如預期在 1500 元附近整理，大盤則在本篇發文日收在 28,400 點、距離其短線目標價僅約 1%。在此情況下，他選擇先將台股正二全數停利，回收主要部位資金，等待之後出現較大幅度回檔再進場。長線部分，仍維持台股至少上看 32,000 點的波段目標，並因所採指標與美股半導體指數高度正相關，決定接下來以美股半導體槓桿 ETF 為主，待大盤接近 32,000 點後，才逐步調整為較保守的資產配置。

在操作思維上，原PO再次強調，「投資組合對總資產的波動度，比單純看曝險更有意義」。他說明，之後將改採「少量資金、高波動」模式，例如僅用約三成資金操作美股半導體槓桿 ETF，其餘資金停泊在定存，但透過標的選擇，讓總資產的震盪仍接近 100% 台股 0050 或 50% 正二的效果，藉此在相同波動下提高資金運用效率、保留現金彈性，並在「真正的回檔」出現時保有加碼空間。他補充，先前加碼的美元與 TSMX 仍未達停利價，會續抱、日後達標再分享操作。

對於板上反覆出現的「50% 正二 VS 100% 原型」、「正二好還是期貨」、「高股息 VS 市值型」、「AI 是否泡沫」等老議題，原PO直言，台股正二與市值型 ETF 的長期績效「拉圖就看得很清楚」，卻總有人用大量文獻、回測模型批評不是最優解。他反問，既然強調「過去績效不代表未來」，又何以深信同樣來自過去資料的學術研究？在他看來，投資終究要回到對帳單與資產變化，「研究了一堆模型、指標、文獻，實際上有沒有賺到錢，才是最需要關心的事」。

針對「AI 是否泡沫」的爭論，他認為邏輯應該很簡單，覺得是泡沫就選擇空手或做空，覺

得不是就繼續做多，關鍵在於最後的報酬，而非口頭立場。原PO觀察，板上許多空方、空手或恐慌型網友，分享的資產規模多在四、五位數損益；相對地，長期偏多操作、願意公布持股與績效者，資產往往已達八位數、損益以七位數計。他形容，「資產越高的人越偏多操作，資產越低的人越愛把『居高思危』掛在嘴邊，真正危險的反而是自己的資產部位」。

對於股板長年存在的「造神風氣」，原PO也毫不客氣點出，常見特定帳號「裝神弄鬼」，對行情高談闊論，卻從未貼出完整對帳單，甚至出現「報酬率嚇死人、損益笑死人」的情況。他不解，為何資產較高者會向資產明顯較低者請益或索取「明牌」，認為這現象反映出投資者容易被話術、名氣或跟風情緒影響。他總結，自身習慣以「期望值」選策略，反覆操作高期望值方法，理論與模型的最大價值，可能反而是用來做研究、出書或「圈粉」。

許多網友對原PO的操作節奏與觀察表示認同，留言恭喜「賺爛」「長期看多才是贏家」，也有人稱股板是「信心試煉場」，能在各種「妖魔鬼怪」言論中不被動搖，才算合格投資人。也有網友點出，「股市只有贏家和輸家，沒有專家」，認為原PO用實際績效說話，比空談理論更具參考價值。

不過，也有人質疑他在仍看好上看 32,000 點的前提下選擇停利，質疑「抱著就好」是否更簡單，並提醒美股槓桿 ETF 仍有匯率與震盪耗損等風險，認為進出頻繁未必優於長抱指數，顯示在同一篇討論串中，多空與「動、靜」策略之爭依舊方興未艾。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。