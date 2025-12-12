川普稱晶片正自台移美！網憂「台灣遭掏空」：只剩股市虛胖

美國總統川普宣稱，美國很快將拿回全球四至五成晶片市場，並點名「台灣的晶片產業正移動到美國」，消息被轉貼到PTT後掀起熱烈討論。網友一方面質疑川普言論可信度，另一方面也擔心台積電赴美設廠是否等同「掏空台灣」、拆掉「矽盾」，還有人乾脆把這番話解讀為「翻譯：買GG（台積電）」的股市風向。

根據媒體報導，川普強調現行對等關稅政策是解決美國長期遭貿易「剝削」最直接、最高效的方式，並力陳政府必須在最高法院訴訟中勝訴。他表示，若過去有總統願意對國外晶片課徵一至兩百％關稅，美國就不會失去晶片產業，如今則是藉由台灣晶片業赴美投資，讓美國有望重新拿回四至五成市占。川普同時主張關稅兼具國安與經濟效果，並端出農業補貼方案，宣稱要協助產業因應政策衝擊。

一名網友在PTT貼文並直言，「川普的話聽聽就好」，並酸其當年也曾聲稱能迅速解決俄烏戰爭，言下之意對其政治承諾存疑。不過他也指出，隨著台積電赴美設廠已成事實，「美國產能遲早要增加」，顯示其對晶片產能部分轉往美國的長期趨勢抱持務實、略帶無奈的看法。

在眾多留言中，一大批網友聚焦「掏空台灣」與安全議題，認為當美國掌握更多晶片產能後，台灣在地緣政治上的戰略價值恐被削弱，留言不乏「以後台灣有事，就沒有美國的事」「矽盾拆一半」等說法；也有人將矛頭指向台灣政府，批評是「美國認證的賣台」、用「送的」把高價值產業外移。同一陣營網友更擔心，一旦產業與技術大量外移，台灣只剩股市虛胖，「台股漲，但島在空」。

另一派網友則從經濟現實與政治操作角度潑冷水，認為川普說法「聽聽就好」，質疑美國勞工文化與成本結構很難支撐大規模晶圓量產，直言「美國勞工不夠奴」「先找到願意輪班加班的人再說」。也有人強調核心技術與研發仍在台灣，赴美設廠只是全球布局的一環，不可能短期就拿到五成市占；另有網友解讀，川普此番談話主要是為了說服選民、替關稅政策背書，是典型選舉語言。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。