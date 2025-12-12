快訊

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱晶片正自台移美！網憂「台灣遭掏空」：只剩股市虛胖

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普宣稱，美國很快將拿回全球四至五成晶片市場，並點名「台灣的晶片產業正移動到美國」，消息被轉貼到PTT後掀起熱烈討論。網友一方面質疑川普言論可信度，另一方面也擔心台積電赴美設廠是否等同「掏空台灣」、拆掉「矽盾」，還有人乾脆把這番話解讀為「翻譯：買GG（台積電）」的股市風向。

根據媒體報導，川普強調現行對等關稅政策是解決美國長期遭貿易「剝削」最直接、最高效的方式，並力陳政府必須在最高法院訴訟中勝訴。他表示，若過去有總統願意對國外晶片課徵一至兩百％關稅，美國就不會失去晶片產業，如今則是藉由台灣晶片業赴美投資，讓美國有望重新拿回四至五成市占。川普同時主張關稅兼具國安與經濟效果，並端出農業補貼方案，宣稱要協助產業因應政策衝擊。

一名網友在PTT貼文並直言，「川普的話聽聽就好」，並酸其當年也曾聲稱能迅速解決俄烏戰爭，言下之意對其政治承諾存疑。不過他也指出，隨著台積電赴美設廠已成事實，「美國產能遲早要增加」，顯示其對晶片產能部分轉往美國的長期趨勢抱持務實、略帶無奈的看法。

在眾多留言中，一大批網友聚焦「掏空台灣」與安全議題，認為當美國掌握更多晶片產能後，台灣在地緣政治上的戰略價值恐被削弱，留言不乏「以後台灣有事，就沒有美國的事」「矽盾拆一半」等說法；也有人將矛頭指向台灣政府，批評是「美國認證的賣台」、用「送的」把高價值產業外移。同一陣營網友更擔心，一旦產業與技術大量外移，台灣只剩股市虛胖，「台股漲，但島在空」。

另一派網友則從經濟現實與政治操作角度潑冷水，認為川普說法「聽聽就好」，質疑美國勞工文化與成本結構很難支撐大規模晶圓量產，直言「美國勞工不夠奴」「先找到願意輪班加班的人再說」。也有人強調核心技術與研發仍在台灣，赴美設廠只是全球布局的一環，不可能短期就拿到五成市占；另有網友解讀，川普此番談話主要是為了說服選民、替關稅政策背書，是典型選舉語言。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 美國 台積電 PTT

延伸閱讀

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

00878、00919、0056…組「月配」早落伍？專家：這兩檔換009803跟00982A

00878配息入帳了！第四季0.4元…近170萬人一起領息

00981A、00980A績效皆破50％…新主動型ETF募集就破100億！股添樂：「時間點」恐更關鍵

相關新聞

台股正二停利改攻美半導體槓桿ETF！網讚：長期看多才是贏家

PTT一名網友日前發文，表示在加權指數逼近自己設定的短線目標價時，選擇將台股正二（台股指數兩倍槓桿 ETF）停利出場、改以美股半導體槓桿 ETF 作為主要操作標的，引來大批網友恭喜「賺爛」，同時也針對「AI 是否泡沫」、長期做多與恐慌心態、以及股板「造神文化」展開討論。有網友認為，真正危險的不是高檔行情，而是「危險仔自己那點資產部位」。

川普稱晶片正自台移美！網憂「台灣遭掏空」：只剩股市虛胖

美國總統川普宣稱，美國很快將拿回全球四至五成晶片市場，並點名「台灣的晶片產業正移動到美國」，消息被轉貼到PTT後掀起熱烈討論。網友一方面質疑川普言論可信度，另一方面也擔心台積電赴美設廠是否等同「掏空台灣」、拆掉「矽盾」，還有人乾脆把這番話解讀為「翻譯：買GG（台積電）」的股市風向。

台新新光金11月自結亮眼！網憂「校正回歸」：財報可信度低

台新新光金（2887）公告11月自結數據，單月稅後盈餘達52億元、累計稅後盈餘339億元，每股盈餘（EPS）1.79元，若不含外匯價格變動準備金，累計EPS更達2.12元。這份看似強勢的財報引起PTT股板熱議，但伴隨先前多次「自結更正」紀錄，不少網友對財報可信度仍舊抱持疑慮。

力積電股價向上⋯營收卻只年增1成！網諷「噴心酸」：比上個月還少

力積電（6770）公布11月營收40.92億元、年增10.11%，相關數據被轉貼至PTT股板後，引發網友熱議。有人直呼「噴噴噴」、「年底就懂」，預期利多有望推升股價續攻；也有人嫌營收「不怎樣」、質疑漲價效應未見反映，批評「這種垃圾在漲三小」，多空情緒對比鮮明。

12月股市上漲機率100％？他嗨喊「年底三萬點」 網反憂崩跌

台股加權指數距離盤中歷史新高僅逾百點，投信喊話「12月上漲機率100％」，相關報導被轉貼到PTT後，引發網友熱烈討論。有人直呼「一片樂觀、穩中穩」、預言年底三萬點，也有人解讀為「出貨文」、警告過度樂觀恐成反指標，甚至笑稱「有這種文，不崩我隨便你」。

作帳行情啟動 AI、高息金融股最具漲相！16檔「年底作帳衝刺股」一次看

12月是傳統年底作帳衝刺期，投信勢必會把握機會，努力拉抬績效。 這時從11月回檔時投信逆勢加碼的個股中搜尋，應該可以看出著墨重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。