元大金（2885）持有10年以上報酬率達300％！達人：落後0050又如何？樂趣非數字能衡量

元大金（2885）與興農（1712）應是版主進入股市之後，率先買進的頭兩檔標的。

投資元大金是受到從事金融業的父親影響，還記得父親曾開玩笑地說：開賭場（證券行）的一定賺錢，於是版主傻傻買進。投資興農則是受到務農的祖父母影響，看著農夫們不停買農藥與肥料，版主總覺得興農做為台灣最大的農藥供應商（肥料則是第二大），應該能賺大錢吧，於是也傻傻投資。

十幾年前買進這兩檔時，根本不懂看財報、不懂如何深入瞭解產業趨勢，可以說是憑著直覺投資，也許是傻人有傻福吧，投資這兩檔的結果都還不錯。過去20年，元大金的年化報酬率約8%、興農則是高達約13%。可惜版主的興農於大約7年前就出清了，因為剛進入股市的版主什麼都不懂，買了很多個股，最高可能持有超過20檔吧，看的眼花撩亂，所以才會於2018年進行減持調整，興農應就是於這個時間點賣掉了，很可惜沒有吃到後面的飆升。

元大金應該是版主投資生涯的第一檔股票，還記得買進時，股價就10元出頭吧，比一杯奶茶還要便宜的股價，投資起來真是毫無負擔。當時版主不知道金控居然還有分壽險型、銀行型與證券型，也不知道元大金是證券龍頭，只是隱約知道只要有人交易股票，元大證券就能穩穩收手續費，感覺這樣的商業模式似乎挺穩健的，於是就傻傻投資。時序進入2025年，版主持有元大金已經10幾年了，帳面報酬率來到300%，是版主持有的所有標的之中報酬率最高的一檔（也是持有時間最久的一檔）。版主的投資生涯已經超過10年，如今多少懂得分辨一家企業是否值得長期投資，元大金就是一家版主願意長期持有的企業，大概會繼續陪著版主很長一段時間吧。雖然投資元大金的年化報酬率落後0050，但投資個股自有一番樂趣，這不是冷冰冰的數據能衡量的。

一晃眼，經營存股方程式已滿8年、投資生涯則是已超過10年，也許傻人真的有傻福，不論經營粉專或是股票投資，一路走來還算平順。粉專雖然非常不專業，但至少沒有煙硝味，還有著些許正能量；股票資產市值雖然不曾暴增，整體投資報酬率甚至落後0050，至少是有穩健成長，這樣就很足夠了。

投資真的很有趣，很開心10幾年前一頭栽進這麼有趣的世界。10幾年後的版主，一定會狠狠感謝現在的版主。

元大金與興農都是好公司，但版主沒有推薦之意。投資任何標的，需自行審慎評估。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。